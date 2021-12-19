日外相：現未就訪問中國進行任何具體討論

自東京方面消息，日本外務大臣林芳正12月19日在出席日本放送協會（NHK）節目中，對於是否以觀察員身份參加明年3月舉行的《禁止核武器條約》首次締約方會議表達了否定態度。他指出沒有一個擁核國家加入該條約。林芳正稱，“我認為（日本）很難以各種形式參加”。關於計畫訪華一事，林芳正說，“尚未決定任何事，現狀是也未進行任何具體討論。”

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林芳正在NHK的“周日討論”節目中就廢核議題表示，“要力爭達成最終目標，重要的是擁核國和非擁核國切實對話”。他指出重視雙方出席的明年1月的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會，並稱“將努力拿出某種成果”。

出身廣島的日本首相岸田文雄17日在參議院預算委員會會議上表示，他承認《禁止核武器條約》是“一個重要的條約，將作為走向無核武器世界的出路”。岸田文雄說，“日本必須盡其所能，讓美國這個世界上最大的核武器國家動起來”。 他說，“我希望首先堅定地建立一種信任關係。”岸田文雄表達了他對日本以觀察員身份參與此次會議的謹慎立場。

就如何應對美國等國提出“外交抵制”北京冬奧會議題，林芳正在節目中表示，將對此做出全面判斷。他補充說，“我們將做出包括人權狀況在內的判斷。”關於時機，林芳正說，“我只能說這是一個適當的時機。”關於自身訪華一事，林芳正說，“尚未決定任何事，現狀是也未進行任何具體討論。”

就計畫將於明年1月舉行的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議，林芳正預計在朝鮮核與導彈開發及中國增強軍力的背景下，雙方將就加強日美同盟威懾力展開對話。林芳正說，屆時將與美方官員探討如何加強日美聯盟，以應對“朝鮮的核導彈發展，中國缺乏透明度的軍事擴軍，以及中國在東中國海和南中國海的權力背景下單方面改變現狀的企圖。”