談及烏克蘭局勢 安倍晉三：可供台灣借鏡

近期多次公開討論台灣議題的日本前首相安倍晉三12月19日在福岡市一場演講會上說，中國毫不掩飾其對台灣的野心。當談到俄羅斯重兵部署烏克蘭邊境一事，安倍表示，“這也是對台灣的一面鏡子”。

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據日本《產經新聞》報導，安倍周日在九州“正論”懇談會成立30周年的紀念演講會上以“今後日本該有的姿態”為題發表演講。

安倍在談到中國議題時說：“中國憑藉其巨大的軍事力量，正在單方面試圖改變南海和尖閣群島（中國稱釣魚島）的現狀。”安倍說：“它毫不掩飾其對台灣的野心，並正在增加其軍事脅迫。”

安倍1日接受台灣智庫邀請就“新時代台日關係”為題發表演說。他在當時發言稱，日本無法容許台灣遭武力侵犯，“台灣有事”等同於“日本有事”，也形同“日美同盟”有事。安倍說：“如果中國入侵台灣，可能會導致日本的‘生存危機’，我們需要提前表明，這將是一個嚴重的問題。”

安倍在周日的講座中提到俄羅斯正在烏克蘭邊境集中兵力，他說，“這也是對台灣的一面鏡子。我也想象過如果國際社會不能阻止俄羅斯的入侵，中國會怎麼想。上述措施是必須的。”安倍隨後呼籲，“日本也必須擁有打擊的力量，以加強日美聯盟的紐帶。”

自民黨政務調查會會長高市早苗當天還在東京的一次演講中說，台海之間日益緊張的關係“使我們極其有必要作為一個國家共同努力，保護台灣這個我們寶貴的朋友，並確保區域穩定。”她透露，自民黨和台灣執政的民進黨正準備就外交和經濟問題舉行會談。