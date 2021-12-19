阿前總統卡爾紮伊：巴基斯坦不應干涉阿富汗內政

阿富汗伊斯蘭共和國前總統哈米德·卡爾紮伊（Hamid Karzai）12月19日針對巴基斯坦總理伊姆蘭·汗有關阿富汗政治和恐怖組織“伊斯蘭國”威脅的言論作出了反應。伊姆蘭·汗（Imran Khan）此前聲稱，有幾起該恐怖組織的襲擊事件是從阿富汗邊境進入巴基斯坦的。

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伊姆蘭·汗當天在伊斯蘭合作組織（OIC）關於阿富汗的會議上說，“伊斯蘭國”從阿富汗威脅巴基斯坦，並補充說阿富汗的穩定是必要的。他說，“我們有從（阿富汗）邊境、從‘伊斯蘭國’進入巴基斯坦的襲擊。”

卡爾紮伊對此回應表示，這些指控是不真實的。他說，該恐怖組織從一開始就從巴基斯坦威脅阿富汗，而不是相反。卡爾紮伊在一份聲明中說：“這些言論是不真實的，顯然是針對阿富汗的宣傳。事實上，從一開始，阿富汗就一直面臨著來自巴基斯坦的‘伊斯蘭國’的威脅。”

伊姆蘭·汗還指出，由於阿富汗政府多年的腐敗，甚至在前政府崩潰之前，阿富汗的貧困問題就已經很普遍了。他說，“即使在8月15日之前，一半的人口在貧困線以下，多年的腐敗治理，75%的預算由外國援助支持。現在一個國家在這種情況下，在8月15日之後，如果外國援助枯竭，銀行系統被凍結，任何國家都會崩潰，更不用說在過去40年裡遭受痛苦的阿富汗了。”

關於國際社會將人權問題作為承認塔利班新政府的條件，伊姆蘭·汗向大會表示，在推廣新的價值觀之前必須了解該國不同地區的文化差異。他說，“城市文化與農村文化完全不同。喀布爾的文化總是與農村地區不同。就像在（巴阿邊境城市）白沙瓦，它的文化與毗鄰阿富汗邊境的地區完全不同”。

針對伊姆蘭·汗的言論，特別是他關於阿富汗腐敗問題的觀點，卡爾紮伊說，巴基斯坦政府必須停止干涉阿富汗的事務，並停止在國際集會上代表阿富汗說話。卡爾紮伊還說，這種言論侮辱了阿富汗人民。

卡爾紮伊說，“巴基斯坦政府不應干涉阿富汗的內政，應避免在國際論壇上代表阿富汗發言。”伊姆蘭·汗周日還提到，“任何政府如果不能支付其公務員的工資，就會崩潰”。他指的是阿富汗國內當前面對的經濟挑戰。