德海軍總監：德國除為印太穩定作出貢獻外別無選擇

德國海軍“巴伐利亞”護衛艦自19年來首次穿越南中國海，停靠新加坡。德國海軍總監舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）12月21日在新加坡表示，“德國作為一個在世界各地開展貿易的國家，除了為維護和支持印度-太平洋國家的穩定、繁榮和自由作出貢獻外，別無選擇。”舍恩巴赫承諾強化未來德國海軍向印太地區的部署，並稱，“也許我們下次會在雙邊基礎上通過（台灣海峽）。”

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舍恩巴赫正在對新加坡進行為期4天的訪問。他在周二接受記者採訪時說，德國海軍此次向印太地區部署“巴伐利亞”號護衛艦的任務，“只是一個預告”，從2023年開始可以期待更多的德艦來訪。

舍恩巴赫說，“下一次我們希望有兩艘船，一艘護衛艦和一艘輔助艦，因為所有的維修隊和備件用輔助艦運輸比全部放在一艘護衛艦上更容易。”當被問及為什麼“巴伐利亞”號此次來訪沒有穿越台灣海峽時，舍恩巴赫表示，德國19年來首次在該地區部署海軍，不應該一錘定音地開始。

舍恩巴赫說，“這次我們從較小的步驟開始，但下一次--在德國政府的決定下--可能我們會在雙邊基礎上通過台灣海峽。”他還提到，“我們只是需要一個（印太地區的）物流中心，而新加坡是......我認為是我們能擁有的最好的（選擇）。”

德國駐新加坡大使里德爾（Norbert Riedel）周一在《海峽時報》上發表文章說，“我們特別關注在南中國海宣稱的非法和全面的海洋主張，以及對該地區其他國家宣稱其合法權利的持續恐嚇和脅迫。”他說，“南中國海和東中國海的領土爭端要在國際海洋法的基礎上解決。”

舍恩巴赫和里德爾當天還參加了英國智庫國際戰略研究所（IISS）舉辦的題為，“印太海事安全未來”的論壇活動。舍恩巴赫受邀發表講話。他表示，德國已承諾加強其在印太地區的安全和防禦參與。他續指，這是對德國上任防長卡倫鮑爾（AKK）政策觀點的延續，即世界的重心正在從跨大西洋轉移到印太地區。

關於盟國近期日益關注印太地區，舍恩巴赫指出，所有這些國家提出的概念都強調了基於規則的國際秩序。然而，他們的目標似乎不同，他們對各種政策領域的重視程度不同，他們認為多邊方法的相關性不同，以及是否以及如何納入中國也有差異。舍恩巴赫說，“中國是一個地區大國和新興的世界大國，在某些情況下，其挑戰國際秩序的規則，並肯定試圖按照自己的觀點設計未來的全球秩序。”

舍恩巴赫表示，“德國作為一個在世界各地開展貿易的國家，除了為維護和支持印度-太平洋國家的穩定、繁榮和自由作出貢獻外，別無選擇。”他提及，德國超過20%的貿易是在印太地區進行的。歐盟是該地區最大的投資者之一。

舍恩巴赫在演講後的問答環節中提到，如果印太地區需要，德國海軍艦艇將以雙邊方式或作為盟國航母編隊的一部分來到當地。他透露稱，下一次德國向印太地區派遣軍艦時，他將建議其通過台灣海峽。

舍恩巴赫說，他理解澳大利亞為什麼要選擇澳英美三邊安全協議（AUKUS）和建造核動力潛艇，也能理解法國方面的失望。他說，但澳大利亞做出這一決定是出於行動和戰略的考慮。