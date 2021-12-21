日本政府宣布談妥未來5年駐日美軍經費負擔

據共同社12月21日報導，日本政府發布消息稱，日美兩國圍繞2022年度起5年的駐日美軍駐留經費的日方負擔，就總額定為約1.0551萬億日元（約合人民幣591億元）達成了共識。與2016～2020年度支出共計9801億日元相比，增加了750億日元。

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據報導，日本政府就駐日美軍駐留經費的日方負擔（“溫馨預算”）表示，為了提高自衛隊與美軍的協作能力，將首次用作聯合訓練所需新系統的採購費。通過與人工智能（AI）創造的假想敵開展戰鬥訓練，以提高合作應對能力。

據了解，“溫馨預算”的通稱源於1978年度預算，時任防衛廳長官（日本防衛大臣前身）曾表示“將溫馨應對”。日美兩國政府一直稱之為“東道國支助”（Host Nation Support），該名稱將不再使用。“日美強韌化”寓意將“強化同盟”。

報導指，日美明年1月將召開由雙方外長和防長參加的“日美安全保障磋商委員會”（2+2）會議，計畫屆時簽署有關未來5年經費的文件。基於現行特別協定的日方負擔在2021年度預算中為2017億日元。

據共同社報導，自民黨安全保障調查會會長小野寺五典20日，就修改日本外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3個文件，向媒體表示將基於安保戰略，探討是否應該新制定《國家防衛戰略》。他指出，美國政府的同類文件體系將成為參考。

小野寺稱，討論對象還包括《國家安全保障戰略》、考慮未來約10年防衛力完善目標的《防衛計畫大綱》和以5年為單位的具體裝備採購計畫《中期防衛力整備計畫》，及這個3個現行文件的體系本身是否需要修改。

報導稱，當天上午召開的調查會會議上，還討論了包含美國國防部彙總的《國家防衛戰略》、由參謀長聯席會議主席簽發的《國家軍事戰略》的美國文件體系。有意見提出，應該基於日本版《國家防衛戰略》來制定為期5年或者10年的整備計畫。小野寺向媒體表示，與美國的文件體系相統一“有利於日美同盟”。

會上還同意在明年5月內，彙總面向首相岸田文雄提出的修改國家安保戰略的建議。此外，還就在對方國家疆域內阻止彈道導彈的“對敵基地攻擊能力”的措辭交換了意見。也有人提出，對於雖未達到武力攻擊的程度但日本警察和海上保安廳無法應對的“灰色事態”，應該加強防備措施。

自民黨在今年日本國會眾議院競選期間前曾提出將修訂上述三個該國已有的安保戰略性文件。