文在寅：增強國防力量不僅是對朝威懾需要也是自主需求

自首爾方面消息，韓國青瓦台與民溝通首席秘書（總統幕僚）樸洙賢12月26日通過社交媒體臉書透露稱，總統文在寅上月27日同幕僚進行對話時曾表示，增強韓國國防力量不只是為了保持對朝鮮的威懾力，也是為了滿足處於大國夾縫之間的本國自主需求。

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樸洙賢當天通過在臉書賬戶上發表長文來介紹文在寅政府在增強韓國國防上所做的努力。他提及正如眾多媒體所報道的那樣，韓國成為了世界第九大武器出口國。他指出，文在寅強調國防工業合作既是安全合作又是經濟合作。就此成就，文在寅本月21日在與官員互動時表示，“重要的是，我們國防工業的全球市場份額有所上升，出口超過進口，成為事實上的國防出口國。而且，出口項目轉向高附加值和高質量非常重要。我想自豪地告訴公眾這一點。”

樸洙賢介紹稱，文在寅2020年10月在與官員交流時就提出，“國防工業合作不僅是安全合作，也是經濟合作。我希望國防部門在‘新南方政策’中體現為一個重要領域。”所謂“新南方政策”則是文在寅上台後所推行的主打外交戰略之一。

樸洙賢指出，文在寅在上個月17日還告訴官員們說，“我們的國防力量不僅是對朝鮮進行威懾的需要。它對於我們這個夾在大國之間的國家的獨立也是必要的，有必要擁有與這種地緣政治地位相稱的國防力量。此外，我們是出口國，海洋是我們的經濟領域。不僅是對朝鮮的威懾，更要從更廣闊的視野，看待這個問題的層次有待提高。”

樸洙賢稱，從2018年到2021年，文在寅執政四年的韓國國防預算平均增長率為7.0%，比上屆政府四年平均4.1%的增長率高出2.9%。他說，在過去四年，韓國國防能力提升成本平均增幅為8.7%，比上屆政府高3.9個百分點。樸洙賢稱，韓國在重大武器系統和核心技術研發方面成果顯着。

據韓聯社報導，文在寅在本月12至15日對澳大利亞進行國事訪問，他也因此成為了自去年年初新冠疫情爆發後首位訪問澳洲的外國領導人。在文在寅訪問期間，韓國和澳大利亞簽署了韓產“K-9”自行火炮和“K-10”彈藥補給車出口合同，合同總價近10億澳元。

樸洙賢在文中還提到，今年4月韓國首架KF-X戰鬥機原型機正式下線，9月海軍“島山安昌浩”號潛艇的潛射導彈水下試射順利進行。文章最後，他寫道，“我感到自豪的是，文在寅政府是總軍力排名第六的軍事強國，是一個國防出口國，是一個比以往任何一屆政府都更加強國防力量並使國防工業成為新增長引擎的政府。”

此前，前駐韓美軍司令羅伯特·艾布拉姆斯（Robert B. Abrams）本周在華盛頓接受美國之音韓語部採訪時表示，朝鮮的導彈能力是一個明顯的威脅，美國和韓國認真討論恢復部分聯合演習的時機已經成熟。關於戰時作戰指揮權的過渡問題，艾布拉姆斯重申，韓軍在相應的能力準備方面仍有些不足之處。