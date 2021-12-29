日本首相下周將訪問澳大利亞 討論印太安全問題

據英國《金融時報》12月29日報導，日本首相岸田文雄計畫下周訪問澳大利亞，與澳方討論印太地區的防務和安全問題。外交官們說，這次訪問是在過去幾天雙方的密集談判後決定的。訪澳期間，預計岸田文雄將與澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）正式簽署日澳《互惠准入協定》（RAA）。

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報導稱，一位日本政府官員證實，包括國防問題在內的地區安全問題將是兩國領導人會談的首要議題。其他了解訪問組織情況的消息人士說，日方還尋求帶來一個“有限的”貿易代表團參加訪問，討論日本在澳大利亞的進一步投資和供應鏈安全。

對澳大利亞的訪問將是岸田文雄自今年10月擔任首相以來的首次海外峰會。他出席了10月在英國舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）會議。此前，岸田文雄原本計畫保持新任日本首相外訪的長期傳統，將美國作為他正式訪問的首個國家。

在亞太地區軍事和外交緊張局勢加劇的背景下，岸田文雄和莫里森預計將簽署日澳《互惠准入協定》。兩國關於《互惠准入協定》的談判於2014年7月開始，但出於對日本死刑制度的擔憂，澳大利亞方面一直對簽署協定存有保留。

就岸田文雄選擇澳洲作為他首次外訪舉行雙邊峰會的意義，一位日本政府官員向《金融時報》解釋稱，“澳大利亞和日本一樣，是‘四方安全對話’（Quad）的成員，其與中國有貿易爭端”。

根據澳大利亞政府2020年11月的公告，旨在促進日本自衛隊和澳大利亞國防軍之間加強合作的《互惠准入協定》，允許雙方“更快、更少的行政管理”部署部隊。澳大利亞將成為繼美國之後第二個與日本達成此類協議的國家。

《產經新聞》星期三還獨家報導稱，日本和澳大利亞政府正在考慮修改《日澳安全保障聯合宣言》。目前的《宣言》文本側重於針對朝鮮的核、導彈和恐怖主義的安全合作。

2007年3月，日澳發表《日澳安全保障聯合宣言》，這是日本戰後與美國以外的國家簽署的首個防務合作文件，並由此確立了外長和防長的“2+2”定期會晤，雙方軍事合作機制化得以確立。

報導稱，新版本的《日澳安全保障聯合宣言》提出了深化合作的政策，以促進“自由開放的印度-太平洋”。除了在“四方安全對話”框架內擴大與印度的合作外，還將強調加強與東盟、太平洋島國和歐洲國家的關係。

在有待擴大的安全合作領域，日本自衛隊和澳大利亞國防軍將把加強威懾和應對能力放在首位。除了在新的國防、經濟安全領域的空間和網絡方面的信息共享和技術合作外，還將包括共享更敏感信息的措施。