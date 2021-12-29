韓總統候選人：政府試圖在中美間扮演調停者，終以失敗告終

韓國最大在野黨國民力量總統候選人、前檢察總長尹錫悅12月28日在出席活動時發言稱，韓國政府試圖在中國和美國之間扮演調停者的角色，“但最終以失敗告終”。

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尹錫悅周二出席了由韓國美國商會舉辦的論壇活動。他在活動上發言稱，韓國領導層對北京的“傾斜政策”打破了以前的外交平衡，當時首爾“在韓國、美國和日本之間的強大合作基礎上與中國打交道。”

尹錫悅稱，“政府試圖在中國和美國之間扮演調停者的角色，但這以失敗告終。”他說，這種政策造成了韓國年輕人不喜歡中國的局面，“與過去不同的是，中國人，主要是年輕人，也不喜歡韓國”。

一些政治評論家和執政的共同民主黨成員迅速譴責尹錫悅的發言損害了韓國的國家利益。中國是韓國最大的貿易夥伴，提供約25%的出口收入和21%的進口價值。

執政的韓國共同民主黨競選委員會發言人說，尹錫悅的這一評論“令人震驚”，“低級”地將國家之間的外交關係降低到是否誰喜歡誰。

該黨發言人在一份聲明中說，“中國是（韓國）安全、經濟和氣候問題上的重要合作夥伴。如此輕易地否定（與中國）關係的尹某，怎麼能負責韓國的外交呢？”

尹錫悅是在回答有關韓國對中國的嚴重出口依賴的問題時作出的以上答覆。他說，”儘管本屆政府採取了向中國傾斜的政策，但大多數韓國人，特別是年輕人，並不喜歡中國。”

尹錫悅補充說，韓國和中國的人民曾經對彼此抱有好感，並將關係的惡化歸咎於文在寅政府的“親中”政策。

曾在文在寅任內擔任韓國司法部長的曹國在推特上對尹錫悅的相關言論加以批評。曹國認為，尹錫悅的此番言論“決心毀掉（韓國的）外交和安全”。今年1月從韓國司法部長職位下來的秋美愛也批評尹錫悅的言論是“可笑的外交聲明”。

尹錫悅所屬的國民力量黨發言人在一篇評論中說，“尹錫悅周二的言論指出了文在寅政府膽怯的中國政策是如何導致韓國、韓中關係惡化以及兩國年輕一代之間的情感衝突。”

據韓聯社報導，韓國民調機構HANGIL Research於29日發布的一份數據顯示，有56.6%的韓國選民認為共同民主黨和國民力量有必要更換總統候選人。據悉，韓國總統大選預計於2022年3月9日舉行。