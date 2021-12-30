日本將加入東盟國防部間緊急聯絡機制

自東京方面消息，日本防衛大臣岸信夫12月28日與文萊國防部第二部長哈爾比（Halbi bin Mohammad Yussof）舉行視頻會談。據日本防衛省介紹，岸信夫指出，日本將加入東盟（ASEAN）國防部間的緊急熱線網，即“東盟直接通信基礎設施”。

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文萊擔任今年東盟組織的輪值主席國。就他們二人的會談內容，日本防衛省的聲明稱，“兩位部長就雙邊防務合作與交流交換了意見，並歡迎文萊和日本完成防務合作與交流備忘錄的內容。我們還同意繼續通過各種交流項目，包括高層交流、港口訪問和聯合培訓，加強兩國國防當局之間的關係。”

日方聲明稱，“此外，岸信夫大臣在就多邊防務合作與交流交換意見後宣布，日本將加入‘東盟直接通信基礎設施’（ADI）。我們將積極利用ADI，促進日本和東盟之間更緊密的合作，並共同為區域和平與穩定作出積極貢獻。哈爾比部長對此表示歡迎。”

日方聲明稱，“兩位部長就該地區的最新發展交換了意見。岸大臣強調了航行和飛越自由的重要性以及遵守國際法的必要性，包括《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），並指出需要向國際社會發出信息，即我們強烈反對任何以武力改變現狀的單方面企圖或任何加劇緊張局勢的行動。”

此外，岸信夫呼籲儘快落實東盟就緬甸局勢“達成的“五點共識”。他稱，日方將盡最大可能支持東盟的努力。

據了解，“東盟直接通信基礎設施”是為了在發生緊急事態時，方便各國國防部之間相互聯絡。由於需要完善線路，日本將在2022年度以後加入該聯絡網。文萊呼籲東盟成員國以外的國家參與，目前已有澳大利亞加入該聯絡網。