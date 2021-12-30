日本感染擴大 首相呼籲忘年會新年會戴口罩

29日，日本全國累計確診病例501例， 自大約兩個月前的 10 月 16 日以來，一天內宣布的感染人數首次超過 500人。岸田首相30日發表面向日本國民的致辭，他說：“非常感謝你們今年給予我的幫助。

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回顧今年一年，我做了一個視頻，在推特的視頻是簡短的，請大家一定按照這一鏈接，看油管上的整個內容。”他在推特上說：“祝大家新年快樂。”同時呼籲為了防止感染擴大，大家在新年會和忘年會上請戴口罩。

在4分12秒的視頻中，他感謝國民在防止新冠感染傳播上的合作，並呼籲國民在年末和新年放假期間在防止奧米克戎毒株傳播方面繼續給予合作。他說：“岸田政權明年也將繼續回應廣大國民的希望，認真傾聽國民的聲音，推進寬容的政治。”他還表示：“重要的是繼續徹底追求對人民來說最有價值的東西，讓我們一起建設更美好的未來。”

30日，岸田文雄首相在視頻發布網站油管上呼籲在年末年初採取徹底預防新冠感染的措施，以防止新型冠狀病毒感染的擴大。

他提到新冠變異毒株奧米克戎毒株正在社區傳播，並強調“需要比平時更加謹慎”。 “我們希望大家儘可能舉行少人數的忘年會和新年會，避免長時間舉行，並戴上口罩歡談。”