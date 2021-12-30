至少35人遭軍方殺害 歐盟支持對緬甸實施武器禁運

聯合國安理會12月29日譴責了在緬甸東南部克耶邦發生的軍政府人員襲擊平民事件。據報導，至少有35人在事件中被殺害，其中包括4名兒童和2名人道主義工作者。歐盟30日呼籲對緬甸實施武器禁運，並指準備對軍政府實施進一步制裁。

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聯合國安理會周三在一份聲明中呼籲追究責任，並“立即停止一切暴力”。據了解，兩名遇難的人道主義者生前為非政府組織“救助兒童會”（Save the Children）工作，該組織證實了他們的死亡。他們是在對附近社區的人道主義需求做出響應後返回非政府組織的洛伊卡瓦辦事處時被殺害的。

聯合國安理會成員強調尊重人權和確保平民安全的重要性。該聲明強調，需要“安全和不受阻礙地將人道主義援助送到所有需要幫助的人手中，並對人道主義和醫療人員提供充分的保護、安全和安保”。聯合國安理會成員重申對緬甸人民和該國民主過渡的支持，以及對緬甸主權、政治獨立、領土完整和統一的堅定承諾。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）30日通過聲明表示：“最近在緬甸許多地方，最近在克耶邦和克倫邦，對平民的襲擊導致成千上萬的人流離失所。12月24日，軍事政權在克耶邦實施了駭人聽聞的暴力行為，殺害和焚燒了超過35人，包括婦女和兒童，以及人道主義工作者，這突出表明迫切需要追究責任人的責任。”

博雷利指出：“以平民和人道主義行為者為目標是不可接受的，是對人權和國際法，包括人道主義法的公然違反。必須確保向所有需要幫助的人提供全面、安全和不受阻礙的人道主義援助，並確保人道主義和醫療人員得到充分保護、安全和保障。”

博雷利表示，“鑒於緬甸的暴力升級，需要加強國際預防行動，包括武器禁運。歐盟也隨時準備對軍政權實施進一步的制裁。”自今年2月1日緬甸發生軍事政變以來，歐盟已經對緬甸軍方、其領導人和實體實施了指定製裁。此外，歐盟停止了對緬甸政府的財政援助，並凍結了可能被視為使軍政權合法化的援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日同樣發表聲明稱：“ 以無辜的平民和人道主義行為者為目標是不可接受的，軍方對緬甸人民的廣泛暴行強調了追究其成員責任的迫切性。國際社會必須做更多的工作來推動這一目標，並防止緬甸的暴行再次發生，包括停止向軍方出售武器和雙重用途技術。”

布林肯：“自2月1日政變以來，美國已經對緬甸軍方、其領導人及其金融利益集團實施了有針對性的制裁，破壞了他們進入國際金融體系的機會。我們將繼續與我們的夥伴和盟友合作，促進問責制，包括支持聯合國緬甸獨立調查機制，同時也繼續敦促恢復緬甸的和平與民主道路。我們呼籲緬甸政權確保人道主義工作者的安全，並允許那些為緬甸人民提供人道主義援助的人自由和不受阻礙地進入。”