金正恩展望朝鮮2022年任務：往年側重外交，本次強調經濟

法新社首爾站1月1日引述朝鮮官方媒體當天的報道，分析稱朝鮮最高領導人金正恩在朝鮮執政黨八屆四中全會閉幕當天發言，當中將朝鮮的經濟發展置於核心位置，這與他往年側重強調外交政策有所不同。

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朝中社表示，金正恩在執政黨全體會議上將朝鮮的經濟發展和糧食狀況作為新一年工作的優先事項，並在講話中承認，朝鮮在過去的2021年經歷了“嚴峻的環境”。他還概述了2022年的計畫，將2022年朝鮮所面臨的挑戰描述為“殊死戰”，並呼籲在解決飲食，住房，穿衣等問題方面，取得重大進展”這一“重要的使命”。

金正恩還強調“必須將抗擊（新冠）流行病的緊急措施，放在朝鮮國家優先事項的首位，並大力實施”。

法新社回顧稱，朝鮮因軍事計畫而受到國際制裁，目前正遭受糧食短缺之苦。同時為了抗擊新冠疫情而關閉邊境，這也增加了朝鮮的經濟壓力。韓國央行表示，朝鮮在2020年經歷了20年來最嚴重的經濟衰退。2021年6月，金正恩承認，朝鮮正面臨“緊張的糧食形勢”。同年10月，聯合國人權專家警告說，（朝鮮）最脆弱的群體“受到饑荒的威脅”。

自2019年金正恩與時任美國總統特朗普的會晤以來，朝鮮與美國的談判陷入停滯。拜登政府一再宣布準備與朝鮮官員會面，但迄今為止平壤拒絕這一提議。朝鮮去年宣稱已成功試射新型潛射彈道導彈、遠程巡航導彈等。金正恩本次講話沒有特別提及美韓，但表示“朝鮮半島軍事環境日趨不穩，這要求朝鮮加大力度推進國防力量的強化”。