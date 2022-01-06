哈薩克斯坦示威局勢惡化 俄羅斯急運空降兵馳援 中國定調是他國內政 網上關心是否顏色革命

哈薩克斯坦爆發不滿燃料價格飆漲的示威後，示威群眾今天攻佔機場、政府大樓並縱火。儘管示威起因於燃料價格，但分析家們認根源恐為對30年來不動如山威權政體的積怨。俄羅斯軍用運輸機正將正維和部隊的俄軍空降兵分隊載往哈薩克斯坦。中國關注哈薩克斯坦局勢，官方定調為哈薩克斯坦內政，但中國網絡關注哈薩克斯坦示威是否是顏色革命。

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據中央社今天報道稱，哈薩克斯坦因瓦斯價格飆漲引爆大規模示威並進入緊急狀態。俄羅斯媒體稍早表示，俄羅斯軍用運輸機正將正維和部隊的俄軍空降兵分隊載往哈薩克斯坦。

哈薩克斯坦爆發不滿燃料價格飆漲的示威後，示威群眾5日攻佔機場、政府大樓並縱火。儘管示威起因於燃料價格，但分析家們認根源恐為對30年來不動如山威權政體的積怨。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）稱，集體安全公約組織（CSTO）發表聲明稱“目前俄羅斯空天軍的軍用運輸機正向哈薩克斯坦運送俄羅斯空降兵。這是集安組織維和部隊里的一部分”。

哈薩克斯坦爆發不滿燃料價格飆漲的示威後，示威群眾5日攻佔機場、政府大樓並縱火。總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）已解散各部會並宣布進入為期2周的緊急狀態，全國的互聯網都被封阻。

第一大城阿拉木圖的衛生局5日表示，4日晚間的示威造成至少40人住院，包含4名員警在內的7人進加護病房。當地警局表示目前有員警137人、平民53人受傷，全市120輛警車有30輛被焚毀。

托卡葉夫5日向全國發表談話時表示，已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助打擊這些“在國外受過大量訓練”的“恐怖組織”。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯和塔吉克斯坦6國組成的軍事聯盟，成員國均是前獨立國協國家。

集體安全公約組織主席、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在臉書表示，這個軍事聯盟將派遣“集體維和部隊…在有限時間內讓受到外部勢力干預的哈薩克斯坦恢復穩定、回歸正常”。

針對哈薩克斯坦動亂，中國外交部發言人汪文斌今天6日說，中方認為哈薩克斯坦當前發生的事情是“內政”，相信哈國當局能妥善解決問題，並希望哈薩克斯坦局勢能儘快穩定，社會秩序回歸正常。

汪文斌表示，中國與哈薩克斯坦互為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴。中方認為哈國當前發生的事情是“內政”，相信哈薩克斯坦當局能夠妥善解決問題，並希望哈國局勢能夠儘快穩定下來，社會秩序回歸正常。

據中央社說，由於哈薩克斯坦緊臨新疆，中國方面十分擔心哈國局勢動蕩會產生連帶效應，因此無論媒體及民間都十分關注哈薩克斯坦局勢變化，甚至擔心“顏色革命”。哈薩克斯坦爆發大規模動亂，頗受隔鄰的中國民眾及媒體關注，並成為網絡熱門關注話題，除有網友持續追蹤事件進展，更有人驚呼是否成為“顏色革命”，以及是否蔓延到新疆乃至中國。

哈薩克斯坦動亂情勢5日起升高，當晚甚至傳出哈國政治強人、前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）似有可能以就醫為名離境，以及反對派控制阿拉木圖（Almaty）機場等重要設施，最受中國網友及媒體關注。

5日晚間至6日凌晨，一些較活耀的網友不斷蒐集外電資訊，不斷通報哈薩克斯坦反對派的進展，以及政府軍、警察敗退或袖手旁觀的情況。下方不少網友便開始討論這場哈薩克斯坦這場政治大變動的原因，是純屬內亂，還是有“境外勢力介入”。

討論過程中，先是有中國網友把反對派劃為“美國支持”的一方；不久就遭到全盤推翻，指反對派是其實是受“俄羅斯支持”的；但也有人引經據典認為，哈薩克斯坦這場動亂是“狗咬狗”，純屬內部利益糾葛，但仍不排除美俄兩大勢力介入角力。

至於媒體，中國大小官媒對哈薩克斯坦動亂的報導，目前大致維持正常，但未多作評論，似乎顯得謹慎。內容則多半引述俄羅斯媒體，但也有西方媒體的消息。下方的留言區同樣吸引不少網友發表意見，與上述大同小異。

據中央社說，在各項討論中，不少中國網友將矛頭指向哈薩克斯坦境內近年來設立的非政府組織（NGO），甚至直指這些NGO是各國的“亂源”，中國強力取締NGO“才是正確的”；同時，更多人關注的則是動亂會不會蔓延到新疆乃至於中國，因此都認為哈薩克斯坦“不能亂”，且中方要務必嚴防，以免給“反華勢力”可趁之機。

前環球時報總編輯胡錫進也對此發表文章，將哈薩克斯坦動亂定性為“顏色革命”。他說，哈薩克斯坦的穩定對中俄都是重大利益關切，而美國一直致力滲透，一些NGO成為“這種滲透的前哨”。納札爾巴耶夫任內積極發展對美關係，意圖平衡中俄影響，也同時對美國保持防範，結果還是出了“顏色革命”。據胡錫進說，俄羅斯和中國都不會允許美國及西方將哈薩克斯坦“推向長期動蕩的深淵”，因為中國是哈國能源的主要買家，而上海合作組織對成員國的局勢穩定會提供支持。