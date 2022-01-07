洪森訪問緬甸： 政變以來緬甸軍政府首次接待到訪外國領導人

柬埔寨首相洪森周五（1月7日）抵達緬甸，與緬甸軍政府會談，這是在近一年前緬甸軍方發動政變以來首個外國領導人訪問緬甸。

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周五當洪森走下飛機時，受到緬甸軍政府儀仗隊和紅地毯的隆重迎接。

自去年2月1日緬甸軍方政變推翻民選政府以來，該國陷入持續混亂，當地人權團體指，已有1400多平民被安全部隊殺害，全國各地湧現出眾多的反政變武裝。

洪森計畫對緬甸訪問兩天，期望訪問能促進 "緩解緊張局勢"。陪同他訪問的柬埔寨外長布拉索昆在出訪前說，訪問目的是通過“為各方之間的包容性對話和政治信任創造一個有利的環境”，以便為緬甸局勢的改善鋪平道路。

但訪問受到非政府組織和反軍政府活動人士的反對，柬埔寨是今年東盟輪值主席國，他們認為洪森的訪問可能為緬甸軍政府正當性提供支持。

昂山素季前代表組成的抵抗組織CRPH在一份聲明中表示，訪問不會給緬甸人民帶來任何好處，他們對這種有利於軍方的姿態感到 "憤怒"。

人權觀察負責人羅伯遜認為，訪問是 "對其他八個東盟成員國的一記耳光，顯示他們就此事沒有發言權。"

但洪森表示如有必要他還將會延長訪問行程，他呼籲 "所有相關各方必須停止暴力"。

自政變以來，以美英為首的西方國家對緬甸實施制裁施壓，但成效甚微，東盟與緬甸軍政府去年達成 "五點共識 "，使外界感到對話解決衝突有望，但隨後東盟特使的訪問安排在軍政府拒絕讓他會晤昂山素季之後被推遲。作為回應，東盟罕見將緬甸軍政府領導人排除出去年10月的東盟峰會。此後緬甸局勢沒有進展跡象，暴行繼續，尤其在聖誕節前夕發生令人震驚的30多名平民被殺害、屍體被焚燒事件，屠殺被指為緬甸軍隊所為。

緬甸軍方指控昂山素季的政黨在2020年大選中舞弊，並以此為由為政變辯護。現年76歲、一直被軟禁的昂山素季目前正面臨多項罪名的指控審判，如果被判定罪她將面臨幾十年監禁。