美國允許領事館工作人員撤離 加強努爾蘇丹大使館的安全

鑒於哈薩克斯坦持續處於緊急狀態，美國國務院1月7日發表聲明說，已批准駐哈薩克阿拉木圖市總領事館的非緊急事務美國政府僱員自願離境。此外，總領館所有美國政府僱員的家屬也被准許自願離境。在同一份聲明中，國務院也更新了前往哈薩克的旅行建議。同時加強努爾蘇丹大使館的安全。

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國務院在聲明中說，示威、抗議和罷工可能在沒有事先通知的情況下迅速發展，經常會中斷交通、運輸、通訊和其它服務； 此類事件有可能演變成暴力事件。

“在哈薩克斯坦的美國公民應該意識到，暴力抗議活動可能會嚴重影響美國大使館提供領事服務的能力，包括協助美國公民離開哈薩克斯坦。”

國務院還說，2022年1月2日開始的全國騷亂導致阿拉木圖的基礎設施和政府大樓遭到廣泛破壞，並導致人員拘留、受傷或死亡事件。

民眾起初抗議是為了表達對燃料價格飆升的不滿，但後來抗議者又將矛頭指向了哈薩克的專制政府和前總統。憤怒的人們衝進政府建築，並放火焚燒部分建築，還在執政黨的地方支部放火，同時推倒了前總統的雕像。周五（1月7日），哈薩克總統托卡耶夫授權軍隊可在無需警告的情況下，向抗議者開槍射殺。

美國駐哈薩克使領館1月8日發布聲明說，建議在阿拉木圖的美國公民就地避難，直到可以安全離開為止。除非絕對必要，否則避免站在陽台或窗戶旁邊，並留在室內。 此外，建議在哈薩克的所有美國公民避免人群或示威活動。

聲明說，哈薩克全國範圍內的通信服務受到限制，互聯網限制仍在繼續。然而，哈薩克斯坦政府報告說，已經可訪問有限的新聞媒體。互聯網訪問中斷可能會繼續影響其它服務，例如銀行、信用卡交易和COVID-19測試。