台灣今舉2地方選舉 前次公投後再演民進黨與國民黨對決？

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選今天投票，五名候選人分別為民進黨籍林靜儀、國民黨籍顏寬恆、無黨籍林金連、台灣股票黨張烱春、無黨籍李升翰，各候選人之間競爭激烈。另一場地方投票屬於新一場罷免案。無黨籍立委林昶佐罷免案今天投票。

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第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選今天投票。據新頭殼說，五名候選人分別為民進黨籍林靜儀、國民黨籍顏寬恆、無黨籍林金連、台灣股票黨張烱春、無黨籍李升翰，各候選人之間競爭激烈。

台中第二選區為沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰五區，選舉人數共29萬5985人，

台中市第2選區立委補選1月9日上午8時至下午4時投票，投票截止後隨即進行開票。

民進黨籍候選人林靜儀競選總部宣布，截至下午5時，得票已達4萬3396票，國民黨籍候選人顏寬恆得票3萬8605票，暫由林靜儀領先。

台中市選委會表示，本次立委補選共開設258個投開票所，選舉人數共29萬5985人。另外，場邊人士預估，補選投票率，應該會超過上次前立委陳柏惟罷免案的投票率51.72%，可能會達5成5左右。

此次補選緣由2020年台中市第2選區立委席次由台灣基進黨籍陳柏惟拿下，2021年10月23日陳柏惟被罷免，該選區必須補選立委。

陳柏惟罷免案投票率51.72%，同意罷免票數為7萬7899票，多於不同意罷免票數7萬3433票，且同意票數超過選舉人總數的1/4（73744票），陳柏惟成為史上首位被罷免的立委。

台中市第2選舉區範圍包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區。本次立委補選候選人及推薦政黨分別是：1號張烱春（台灣股票黨）、2號林金連（無黨籍）、3號李升翰（無黨籍）、4號林靜儀（民主進步黨）、5號顏寬恆（中國國民黨）。

另一場地方投票屬於新一場罷免案。無黨籍立委林昶佐罷免案今天投票，通過條件為同意票須多於不同意票，且同意票多於門檻5萬8756票；當地民眾須帶身分證投票，下午4時投票截止後隨即進行開票。

中央社說，台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，包含萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人。依此計算，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票。

此次有218個投開票所，投票通知單都已寄到民眾手上，投票時記得攜帶身分證，最好帶上通知單與印章加速領票流程。投票時間為上午8時至下午4時，投票截止後隨即開票。

在防疫方面，投票時將有工作人員引導維持社交距離，並畫設排隊動線，要量額溫、手部消毒、戴口罩，並有發燒民眾專用遮屏，確保無虞。

中央社說，罷昶案由無黨籍台北市議員鍾小平、領銜人鄭大平發起，鄭大平、被罷免人林昶佐日前在電視說明會上交鋒。鄭大平說，林昶佐的立委工作做不好、站在民意對立面，要下架作秀政客；林昶佐則反駁，上任後解決許多地方沉痾，如果有人操作罷免、甚至將罷免當作返回國民黨的伴手禮，對中正萬華的民眾不公平。

有消息說，台灣最新兩次罷免案涉案人，均由無黨派人士發起，獲得國民黨支持，但遭到民進黨反對。遭投票要求罷免的陳柏惟與林昶佐，均被指責台獨分子。