哈騷亂：160多人死亡；近6000人被抓

哈薩克斯坦社會動亂傷亡和死亡人數還在增加。根據 1 月 9 日星期日的一份新報告，至少有 164 人死亡。 警方共逮捕了 5,800 人，並展開了 125 項調查。

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哈薩克斯坦當局1月9日稱，在爆發獨立30多年來最致命的暴力活動後，全國的局勢已經穩定下來。同時，俄羅斯領導的“集體安全條約組織”國家組成的部隊在守衛“戰略設施”。

路透社報道說，安全及情報官員向托卡耶夫總統彙報說，他們在全國範圍內一個巨大的“反恐行動”中繼續進行“清剿”。

報道表示，在過去一個星期發生的由燃油漲價引發的動蕩中，幾十人被打死，數以千計的人被抓，一些公共建築被燒毀。托卡耶夫下令不用預警就可以開槍射殺，以鎮壓他指稱的由“匪徒”和“恐怖分子”引發的動亂。

在托卡耶夫的要求下，由俄羅斯主導的“集安組織”向哈薩克斯坦派遣了部隊幫助恢復秩序。此次干預正值關係日益緊張的美俄這個星期就烏克蘭危機展開談判之際。

報道還說，由燃油漲價引發的示威活動演變成廣泛的對托卡耶夫政府以及掌權30年的前總統納紮爾巴耶夫的抗議活動。暴力抗議對當局宣稱的嚴密控制和穩定國家的形象是一個沉重打擊。當局以此形象來吸引西方國家數以千億美元計的投資。哈薩克斯坦是個石油和礦產豐富的中亞國家。

華盛頓郵報報道說，當局持續的斷網使得確認當地的局勢很困難。不過，哈薩克斯坦內務部官員聲稱國內局勢已穩定下來。同時，當局在首都展開挨家挨戶地搜查，以剷除當局所稱的“公共秩序的違反者”。