法國專家談朝鮮宣布發射高超音速導彈及對其制裁效果

平壤當局本周二宣布自9月以來第三次成功測試了超音速導彈，並且有最高領導人金正恩親臨現場監督，華盛頓譴責本周二（1月11號）的發射是對 "國際社會 "的一種 "威脅"，宣布對與平壤大規模殺傷性武器計畫有關的五名朝鮮人實施了金融制裁。美國方面也同時呼籲聯合國安理會通過相關的制裁措施。目前，朝鮮半島危機相關的對話已經停止，朝鮮也繼續發展其威懾能力和更廣泛的軍事能力，而美國和國際社會的制裁是否能對半島去核化的進程有效也被打上一個大大的問號。朝鮮問題專家， 法國國智庫戰略研究基金會台灣問題專家蓬達茲（Antoine Bondaz）先生接受法廣專訪談了他的看法。

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法廣：朝鮮稱成功發射了超高超音速導彈，您如何看其釋放出來的信號, 這是朝鮮半島危機的一個重要轉折點嗎？

蓬達茲：“我認為這些試射有幾種含義，朝鮮方面稱其為超音速導彈發射，但我們必須意識到的是，朝鮮近年來的大多數彈道試驗——特別是遠程導彈試驗——實際上都是超音速的。因此，就其本身而言，在速度方面並不 "新"。這次試射的重點更在於其導彈的操作性能，這也是新的看點，即朝鮮展示出來的潛在的科學和技術發展或進步，重點實際上並不是導彈速度快，而是因為其導彈的彈道更難以預測：這也是朝鮮的目標所在。通過可以繞過對手反導彈防禦的彈道，穿透包括韓國或日本等國在內的反導彈防禦體系，這就是為什麼這些試射都非常重要。另一個看點在政治方面，朝鮮的導彈試射首先是其能力發展的一部分，而不是對這個或那個國際事件做出的反應，這很重要，因為朝鮮發出的信息是，他們正在繼續發展其威懾能力和更廣泛的軍事能力。”

法廣: 你如何看美國隨即宣布對五名在中國和俄羅斯的實體和個人進行金融制裁措施？

蓬達茲：“美國的制裁一直存在，它們是對聯合國安全理事會通過的制裁的補充，被稱為自主制裁，重要的是，美國不是唯一這樣做的國家，因為韓國和歐盟等也都有其單邊自主制裁——無論是針對個人還是朝鮮實體。美國以及歐盟每年都會更新制裁名單，刪除或增加一些名字。顯然，這次被制裁的人是居住在國外的朝鮮人或實體。其原因有好幾個：在Covid 19危機的背景下，朝鮮公民自2020年初以來都不能離開他們的國家，因此不能像以前那樣制裁出國旅行的人，這很正常，但在國外的人，可能在俄羅斯或中國。第二點，就是被制裁的實體，包括在俄羅斯的實體，都被認為是違反國際制裁的參與者，無論是在勞工領域，還是在核不擴散領域或洗錢領域等等。 這種制裁發出的信號是，對朝鮮施壓的戰略仍在繼續，特別是自2016年以來，一直希望可以限制朝鮮的外國收入來源。”

法廣：但這些制裁似乎並沒有效果，因為我們看到朝鮮繼續不斷試射導彈，繼續發展其核能力…..

蓬達茲 : “來自美國的自主制裁已經有幾十年的歷史，聯合國安理會的制裁是在15年前開始的，自2016年以來得到大大加強，但這些制裁的目的不是為了朝鮮的無核化。在政治上的目的是，要表明朝鮮正在違反聯合國安理會的決議，它正在違反核擴散的國際體系，國際法必須得到實施，但朝鮮正在違反。第二點，更多的是經濟上的壓力，目的是要大大減少朝鮮的外國資金來源，例如，阻止朝鮮出口礦物、煤炭和紡織品等以限制朝鮮在國外獲得的資金，這些制裁是否足夠？ 答案顯然是否定的。

根據實施制裁的國家和聯合國安理會的說法，這些制裁是必要的，但它們是不夠的，制裁的目的是為了推動朝鮮回到談判桌前，只有通過談判和外交才能實現朝鮮的無核化。”

法廣：但是目前雙邊談判已經停止了，您如何看今後的發展趨勢？

蓬達茲：“ 朝美之間幾乎沒有對話了。新冠大流行非常明顯地使情況變得更糟，因為朝鮮的外交官不能再像過去那樣在出國到新加坡或河內，或在歐洲不太引人注目的會議上去談判。

另一個問題就是談判的意願：在美國方面和朝鮮方面，我們沒有感到他們認為談判是優先事項。美國告訴朝鮮已經準備好在沒有先決條件的情況下進行談判，而這通常不是讓朝鮮回到談判桌上的正確方式，平壤更希望有一個明確的框架或目標。所以，我認為我們今天必須遺憾地對談判的恢復或結果保持悲觀的態度。

另一方面，我們也必須關注未來幾周將發生的重要事件，包括可能由韓國議會通過的結束戰爭的宣言，這是一個單邊和象徵性的姿態，或許可以推動 "恢復談判"…… 另外，要等待韓國將於3月舉行的下一屆總統選舉，看看這對朝韓關係以及最終對朝鮮和美國的關係可能產生的後果。”