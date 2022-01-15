昂山素季再遭政變軍政府指控五項新的腐敗罪名

緬甸被推翻的前領導人昂山素季和被廢黜的總統溫敏將面臨另外五項腐敗指控，每項指控最高可判處15年監禁。昂山素季稍早已經被緬甸軍政府指控非法持有對講機等罪名加判4年徒刑。現年76歲的諾貝爾獎得主昂山素季因近十餘起案件受審，這些案件的最高刑期合計超過100年。昂山素季否認所有指控。

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據路透社消息，緬甸一位熟悉訴訟程序的消息人士14日表示，緬甸被推翻的前領導人昂山素季和被廢黜的總統溫敏將面臨另外五項腐敗指控，每項指控最高可判處15年監禁。

據該消息人士說，這些案件的核心問題是在任期間租用直升機。

路透社稍早報道，緬甸法院本周一因數項指控判處國務資政昂山素季四年監禁，罪名包括持有無許可證對講機。

緬甸法院以擁有手持對講機違反進出口法為由判處昂山素季兩年監禁，以擁有一套信號干擾器為由判處一年監禁。據消息人士說，這兩項判決將合並執行。

消息還說，昂山素季還被指控另外違反一項與新冠病毒規定有關的自然災害管理法，因此被判兩年監禁。

路透社說，現年76歲的諾貝爾獎得主昂山素季因近十餘起案件受審，這些案件的最高刑期合計超過100年。她否認所有指控。