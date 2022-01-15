韓國調查對世界20國好感度：還是最喜歡美國

去年12月，研究所委託輿論調查機構韓國Research面向1031名成年男女，就對美國、中國、日本、法國、澳大利亞、德國、泰國、越南等20個主要國家的好感度等進行了問卷調查。調查結果顯示，71.6%的應答者（多選）在“可信任的國家”中選擇了美國。與之相反，選擇日本和中國的比例分別為13.3%和6.8%，在20個國家中分列第19位和第20位，中國被選為韓國人最不信任的國家。

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據朝鮮日報報道說，韓國人認為最信任和應該合作的國家是美國。最不信任的國家是中國和日本。

1月12日，首爾大學亞洲研究所在最新一期《亞洲簡報》上刊登了包含上述內容的《2021韓國人亞洲認識問卷調查結果分析報告》。根據調查，韓國最應該合作的國家”排名第一的是美國（69.2%）。選擇中國和朝鮮的比例分別為6.9%和6.5%，兩者排名靠後。而日本（1.1%）的數值比朝鮮還要低。在“認為與韓國關係良好的國家”和“對韓國產生積極影響的國家”中，美國均名列前茅，而中日依然墊底。

研究所還公布了顯示韓國人對20個主要國家好感度的“感情溫度”（0-100度）表，其中美國以65.9度位列第一。其後依次為瑞典（59.5度）、德國（58.1度）、法國（57.3度）等歐洲國家和澳大利亞（59.2度）。

在亞洲國家中，新加坡（54.1度）排名最高，其後依次為台灣（51.3度）、蒙古（50.1度）、泰國（48.3度）、菲律賓（47.9度）和越南（46.6度）。

與之相反，在韓國的周邊國家中，中國（35.8度）排在第18位，朝鮮（33.8度）排在第19位，日本（33.6度）排在第20位，三者墊底。三者的溫度數值比排在第14名的南非共和國（45.0度）和第16位的加納（42.2度）等非洲國家還要低。

該報道稱，進行該項研究的《亞洲簡報》編輯委員金勇浩（音）分析稱：“因‘東北工程’和針對薩德部署的‘限韓令’等，韓中兩國矛盾不斷，韓國人因此愈發反感中國”，“由此，對中國的信任度和合作關係等所有指標都顯得非常負面。”