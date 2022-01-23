禮盒暗藏玄機 日本駐韓大使退還文在寅贈送的春節賀禮

韓國總統文在寅夫婦向外國使節贈送的春節禮盒

自東京方面消息，韓國總統文在寅夫婦向各國大使贈送農曆新年的春節賀禮，盒子上繪有日韓主權爭議島嶼竹島（韓國稱獨島）的圖案。日本政府相關人士1月21日透露，該禮盒也送到了日本駐韓國大使相星孝一處。

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據共同社報導，日本駐韓大使館拒收禮盒並退還。據稱，日本為此已向韓方提出強烈抗議，再次傳達了日本政府關於竹島主權的立場。據悉，韓國總統會在春節和中秋節“秋夕”之際向國內各方及海外駐韓官方和民間相關人士贈送各地特產，本次贈送對象約有1.5萬人。

圍繞竹島，日本外相林芳正在17日的外交演說中主張主權。韓國外交部當天提出強烈抗議並嚴正要求立即撤回言論，主張稱“獨島在歷史、地理和國際法上都是明確的韓國固有領土”。

此外，據塔斯社報導，俄羅斯政府就計畫在由俄方實際控制的南千島群島（日本稱北方四島）設置的免稅特區，已開始呼籲中國和韓國投資。雖然要求俄方返還領土的日本以第三國等投資會使領土問題複雜化為由提出反對，但俄方力爭早日實現此事，在俄羅斯國家杜馬啟動了法律修正案的審議。

俄總統普京在去年9月的經濟論壇上表示將在特區對各國企業實施優惠政策，並對水產業和旅遊業寄予期望。特區將免除關稅和增值稅，企業所得稅和資產稅也可享受20年免稅，還減免社保負擔。

共同社指出，日本政府力爭在無礙本國法律立場的制度下開展日俄共同經濟活動，對基於俄羅斯法律的特區持反對立場。日俄交涉目前處於停滯狀態，俄方開始對來自第三國的投資表示期待。