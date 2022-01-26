澳反對黨領袖：即便政黨輪替，與中國仍將是一種困難的關係

2022年澳大利亞聯邦議會選舉定於5月21日前舉行，下一屆總理預計將在現任的莫里森總理（Scott Morrison）和反對黨工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）中產生。阿爾巴尼斯25日在澳大利亞國家新聞俱樂部發表談話時表示，即便該黨執政，與中國之間的關係仍將困難重重。

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莫里森是自2013年以來澳洲保守派聯盟的第三位總理，當時阿爾巴尼斯是工黨政府的副總理，在選舉結束後下台。阿爾巴尼斯周二在澳洲國家新聞俱樂部發表的講話，被認為是在5月的選舉前舉行的一次非正式競選活動。莫里森將於下周二在該俱樂部發表講話。

在他發表講話後的媒體問答環節中，澳洲天空新聞台的記者向阿爾巴尼斯提問稱：“阿爾巴內斯先生，如你所知，在與中國的關係方面，至少可以說，這幾年來一直很不穩定。如果你們贏得政府，你是否相信與北京的關係可以重啟？你上任後會做的第一件事是什麼？例如，你會派外交部長去北京嗎？”

阿爾巴尼斯回答說：“我認為出發點是，無論誰執政，這都將是一種困難的關係。這將是困難的，因為中國的姿態已經改變。改變的是中國，而不是澳大利亞。這一點需要被承認，我們需要做出相應的調整。中國在該地區的地位更加靠前。而這需要我們調整方法。因此，我不責怪（莫里森）政府，也從未責怪過政府，因為目前的情況。不過，我希望的事情之一是，你可以有一個在維吾爾人、香港、台灣、南中國海和人權問題上完全相同的澳大利亞政策，但仍然擁有霍華德政府（John Howard）擁有的、在該地區很重要的經濟關係。”

阿爾巴尼斯說：“中國的崛起是我們時代的一個事實。中國讓數億人擺脫了貧困，應該得到很大的讚揚。他們已經實現了這一點。這是一個偉大的經濟成就。在人類歷史上，我們從來沒有見過這樣的情況。但這給我們帶來了政治上的挑戰，當然，這也是我們貿易關係的一個機會。這並不意味着我們放棄外交。但我認為，美國政府把它歸類為沒有災難的競爭時，說得最好。我們在本地區確實有競爭。”

阿爾巴尼斯補充說：“而我們作為一個民主國家與其他民主國家站在一起。我們捍衛我們的價值觀。我們應該準備好在這些方面不做任何妥協。但我們也不應該參與到災難中。我們應該儘可能地通過多邊組織開展工作。我認為我們外交政策的三大支柱是與美國的盟友關係，與區域夥伴接觸，以及參與多邊論壇，如聯合國及其機構。”

阿爾巴尼斯說：“但我認為，我們在該地區遇到的一個問題是，本屆政府以他們的方式退出太平洋地區的援助是非常短視的。如果澳大利亞和民主國家退出，你猜怎麼著？還有其他國家可能想要填補這一空白。我們需要確保我們以符合我們國家利益的方式行事，繼續前進。我認為我們可以做到這一點。但我不認為政府的改變會簡單地改變這種關係。因為這只是我們必須要處理的事情。但我們必須以成熟的方式處理它，而不是為了挑釁而挑釁，以表明國內政治觀點。我們需要明白，國內也有後果。”