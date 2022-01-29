美國海軍證實網傳F-35C事故的圖片和視頻屬實

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）1月28日報導，美國海軍當天證實，目前在社交媒體上流傳的疑似記錄稍早墜入南中國海的F-35C戰機的照片和短視頻屬實。美國海軍表示，這些圖片是由“卡爾·文森”號航空母艦上的某個人員拍攝的。除了調查該架戰機墜機原因外，美國海軍現在還在調查相關照片和視頻的泄露。

廣告 繼續瀏覽後續

美國海軍24日證實，一架海軍的F-35C戰鬥機撞上了“卡爾·文森”號航母甲板，飛行員彈射逃生，7人在此次事故中受傷，傷者中包括飛行員以及航母甲板上的6人。目前，這起墜機事故正在調查中。事發後，美軍也已經推進打撈工作。五角大樓發言人約翰·柯比（John Kirby）表示，美國海軍打算開展行動，回收戰機。

美國海軍星期五最新的聲明說：“該艦評估認為，今天媒體報道的視頻和照片是在‘卡爾·文森’號上於墜機過程中拍攝的。目前正在對這一事件進行調查。”在推特上流傳的這段17秒的視頻顯示涉事F-35C艦載機高速衝向航母甲板，但是並沒有做好常規降落準備。伴隨着愈發尖銳的引擎轟鳴聲，飛機在鏡頭內快速閃過，在一聲“嘭”的撞擊聲後，畫面中升起白煙。

這是美國海軍F-35C機隊首次在海上部署任務中發生降落事故。這架戰機隸屬於“卡爾·文森”號航母上的第2艦載機聯隊（CVW2）第147艦載攻擊戰鬥機中隊（VFA-147）。但這並不是F-35系列戰機首次出現墜海事故，英國國防部去年11月證實，英國“伊麗莎白女王”號航母上的一架F-35B艦載戰鬥機在地中海墜毀，飛行員彈射逃生。隨後英方在美國、意大利的幫助下，花了3個星期將這架戰鬥機打撈上來。

值得一提的是，短短三個月時間內， 美軍將倚重的F-35系列戰鬥機A、B、C三大型號接連出事。先是2021年11月，英國海軍一架F-35B上演從航母上起飛後墜海；接着在1月初，韓國空軍又發生了一架F-35A機腹着陸的事故。而在更早的2019年4月，日本航空自衛隊的一架F-35A在飛行訓練時墜入西太平洋海域，除了事後尋獲一些機身殘骸碎片，戰機主體部分至今未能打撈。