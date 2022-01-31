朝鮮稱周日試射“火星-12”型地對地中遠程彈道導彈

據朝中社1月31日報導，朝鮮國防科學院第二經濟委員會等有關機構按計畫於30日如期進行了中遠程彈道導彈（IRBM）“火星-12”的驗收試射。

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據韓聯社此前報導，這是朝鮮新年以來第7次進行武力示威，也是自2017年11月試射“火星-15”型洲際導彈級導彈以來，首次發射射程超過近程導彈的彈道導彈。朝鮮本月20日曾表示，考慮取消暫停核試驗和洲際彈道導彈試射計畫。

據韓國聯合參謀本部30日消息，朝鮮於當天上午7時52分許從慈江道武坪里一帶向東部海域發射了一枚中程彈道導彈，射程約800公里，射高約2000千米。韓國軍方將射程達3000～5500公里的彈道導彈歸類為中程導彈，朝鮮則將此歸類為中遠程導彈。

報導指，韓國聯合參謀本部表示，聯參議長元仁哲在朝鮮試射導彈後同韓美聯合司令部司令兼駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）通電話，共享相關情報，確認韓美聯防態勢。

朝中社周一介紹稱，驗收試射對正在生產裝備的地對地中遠程彈道導彈“火星-12”進行抽樣檢查，旨在驗證武器體系的精準打擊能力。通過此次試射，朝鮮國防科學院驗證了“火星-12”的精準打擊能力、安全性和可操作性。

韓聯社報導指，據推測，若將“火星-12”的發射角度調為30-45度，最大射程將達4500-5000公里。平壤至關島的距離約為3400公里，這意味着朝鮮實戰部署能直接打擊美國領土的武器。朝鮮曾在2016年4月舉行的閱兵式上首次公開“火星-12”。2017年9月，朝鮮最高領導人金正恩曾參觀“火星-12”試射，並宣布該武器實現服役，此次是朝鮮證實該武器投入實戰部署。

朝中社稱，朝鮮國防科學院考慮到周邊國家的安全，在西北部地區以最大發射角度向東部海域發射導彈。朝鮮國防科學院公開了用搭載於導彈彈頭的攝像機在空中拍攝的地球圖片。朝中社未提及金正恩是否參觀發射活動。據了解，此次是朝鮮自2017年11月試射洲際彈道導彈“火星-15”以來首次試射中程以上級別導彈。