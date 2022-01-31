美海軍“杜威”號驅逐艦本月22日曾穿越台灣海峽

據香港《東方日報》1月31日報導，美國海軍第7艦隊發言人、海軍中校西姆斯（Hayley Sims）向該報記者證實，美軍阿利·伯克級導彈驅逐艦“杜威”號(DDG-105)於本月22日曾穿越台灣海峽。報導指，相信是美海軍今年首次執行該任務。

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美海軍第七艦隊公共事務官員西姆斯通過郵件表示：”阿利·伯克級導彈驅逐艦‘杜威’號(DDG-105)於當地時間1月22日按照國際法規定在國際水域進行了一次例行的台灣海峽航行。”西姆斯稱：“該艦通過台灣海峽顯示了美國對自由開放的印度-太平洋的承諾。美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。”

儘管美國海軍第七艦隊和海軍官方推特尚未發布關於“杜威”號穿越台灣海峽的信息，但美海軍官方推特曾於22日發布了該軍艦20日在南中國海，與“約翰·愛立信”號補給艦(T-AO 194)進行海上補給行動的照片。“杜威”號導彈驅逐艦隸屬於“卡爾·文森”號航母打擊群。

報導指，美國總統拜登去年1月上任後，自2月至11月平均每月都有至少一艘美軍艦艇通過台灣海峽，每次都會事後公布。對上一次公布已經是去年11月23日，直到31日在記者查詢後，美方才承認本月有軍艦過台灣海峽，但沒有透露去年12月有否執行相關行動。