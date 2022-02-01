日本國會眾議院通過關切中國人權狀況決議

據日本放送協會（NHK）報導，日本國會眾議院2月1日通過了一項對中國“嚴重人權狀況”表達關注的決議，並敦促首相領導的政府採取相應措施。據悉，中國外交部負責人已向日方提出嚴正交涉。

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日本國會眾議院周二通過的決議名為“關於新疆及其他地區嚴重人權狀況的決議草案”。據NHK報導，該決議由包括執政的自民黨和最大在野黨、立憲民主黨在內的國會議員提交，並在1日的眾議院全體會議上進行了表決。

報導稱，自民黨和其他黨團去年曾試圖通過該決議，但未獲通過。由於在北京奧運會開幕前再次努力通過該決議，該決議沒有指明中國國家的名稱或“侵犯人權”的說法，並避免了點名批評。在日本國會眾議院全體會議之前舉行的眾議院指導委員會會議上，日本維新會、國家民主黨和共產黨發言贊成該決議，但認為它應該更清楚地說明中國政府的侵犯人權行為。

提交該決議的自民黨政調會代理會長、眾議院議員古屋圭司告訴記者稱，“從在北京奧運會前做出決議的重要性的角度來看，措辭雖然克制，但今天能夠做出決議，已經是一定的成就。我們將繼續密切關注中國的人權狀況，在某些情況下，包括進一步的決議。”

該決議內容包括：“近年來，國際社會對新疆、西藏、南蒙古、香港和其他國家的嚴重人權狀況表示關切，包括侵犯宗教自由和強迫監禁。人權問題並不局限於一個國家的內部事務，因為人權具有普世價值，是國際社會的合法關切。”

決議稱，“基於這種認識，日本政府在尊重每個民族和其他群體的文化、傳統和自治的同時，考慮到自由、民主和法治的基本價值，應首先收集有關情況的事實資料，以確定這種嚴重的人權狀況的全部範圍。同時，應採取全面措施，與國際社會合作，監測和補救嚴重的人權狀況。”

報導指，日本外務大臣林芳正就該決議表示：“我們在日美首腦會談和七國集團會議上表達了對新疆維吾爾族人權狀況的嚴重關切，我們一直在與擁有相同價值觀的國家合作。 考慮到該決議的目的，政府將繼續與國際社會密切合作，穩步開展工作。”

日本內閣官房長官松野博一稍早前在周二的例行記者會上表示：“重要的是，普世價值在中國也得到保障。日本的立場在各個層面都直接作用於中國。”

中國外交部發言人趙立堅對該決議的通過回應稱：“日本部分政客置中日關係大局、國與國相處之道於不顧，強行拼湊所謂決議，是對中國人民的嚴重政治挑釁。”他指出，“中國外交部負責人已向日方提出嚴正交涉。中方保留採取進一步措施的權利。”