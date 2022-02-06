越南足球厲害了：今又踢敗台灣女足

亞洲杯女足附加賽，台灣隊今天以1比2不敵越南，不過還未與世界盃說再見，明年2月將與另外9支球隊進行洲際附加賽，爭取最後3個名額。原本台灣隊今天只要踢平越南隊就可以晉級獲取世界盃賽入賽資格。但台灣隊日前在泰國比賽後報告多人染疫，實力大減。此前，越南男足淘汰了中國大陸男子足球國家隊，致使中國隊晉級世界盃賽夢斷。

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據中央社今天報道說，女足亞洲杯上台灣1比2不敵越南，台灣進世界盃還要再等等。

台灣隊今天只要踢和越南就可以取得暌違32年的世界盃女足賽資格，不過7名染疫球員中，雖然陳燕萍賽前檢測呈陰性可以出賽，但仍有6名球員無法上場。

開賽第7分鐘，越南隊就靠着角球開到遠柱的頭球入網，在上半場取得1球的領先；但下半場開賽不久，蘇育萱又在禁區內起腳破網，將比數追平。只是越南隊隨後馬上反擊，長傳到禁區後，轉身勁射得手，台灣隊終場就以1比2敗北。

該報道稱，越南取得史上第一次世界盃女足資格，不過台灣隊也尚未完全絕望，明年2月將在新西蘭與澳洲與來自各洲的另外9支球隊爭奪最後的3個名額。

此前，越南男足淘汰了中國大陸男子足球國家隊，致使中國隊晉級世界盃賽夢斷。