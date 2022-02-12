IAEA專家將赴日驗證福島處理水排海安全性

據日本經濟產業省稍早宣布，國際原子能機構（IAEA）的專家將於2月14日～18日到日本驗證東京電力福島第一核電站處理水的安全性。國際原子能機構將通過實地考察等來確認處理水中所含的放射性物質的量和排放方法是否安全。一直反對將處理水排入海洋的中國等國的科學家也將參加考察。

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據日本經濟新聞報道稱，IAEA專家14日赴日驗證福島處理水排海安全性。

此消息由日本經濟產業省於2月7日宣布。

自2011年發生核電站事故以來，中國、韓國等10多個國家和地區對日本產食品持續實施進口限制。日本經濟產業省希望通過國際原子能機構驗證處理水的處理方法和實施體制來提高透明性。向國內外證明向海洋排放的安全性，促進各國取消進口限制。

日本政府在2021年4月確定了向海洋排放處理水的方針。東電計畫2023年春季左右向距離核電站岸邊1公里左右的海中排放處理水，持續對當地漁業從業者等相關人員進行解釋。

另外，聯合國屬下國際原子能署驗證福島處理水排海安全性引發關注。目前，台灣當局醞釀開放日本福島地區5縣食品進口，但引發反對黨特別是國民黨抗議，該黨以保護台灣人民食品安全為理由呼籲就福島稱“核食”議題舉行全民公決。目前世界上只有台灣以及中國大陸禁止進口日本福島食品。