多次試射彈道導彈：布林肯批朝鮮正在挑釁

美國國務卿安東尼-布林肯星期六說，朝鮮最近的彈道導彈試驗 "處於挑釁階段"。布林肯與韓國同僚鄭義勇以及日本外相林義正在美國夏威夷州檀香山的三國外長會議上重申了他們在面對朝鮮威脅時的團結。美日韓三國在一份聯合聲明中呼籲，平壤必須停止非法行動並參與對話，並譴責朝鮮自今年年初以來的七次導彈試驗破壞了穩定。

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據法新社今天報道稱，美國國務卿布林肯在與他的同行們舉行的聯合新聞發布會上說，朝鮮 "正處於挑釁階段"。不過美日韓三國外長說，華盛頓、東京和首爾對平壤並沒有敵意，將繼續尋求無先決條件的對話。

美國國務卿布林肯補充說，"我們繼續尋找讓（朝鮮）對該國行動負責的方法"，並稱華盛頓最近對與金正恩政權有關的八名個人和組織的施行制裁。

布林肯是在結束太平洋之行，前往澳大利亞和斐濟的回程中在夏威夷停留。在墨爾本，布林肯出席了四國聯盟的會議，該聯盟由美國、澳大利亞、日本和印度組成，旨在對抗中國在亞太地區日益增長的影響力。

法新社說，在為期一周的訪問中，白宮發布了一份18頁的文件，強調印太地區對美國利益的核心地位。據布林肯在檀香山說："這一戰略反映了一個基本事實，即在這一地區發生的事情比世界上任何其他地方都要影響美國人和各地人民的生活。