印度以擔憂國安和用戶隱私為由再禁54款中國手機應用

據印度《經濟時報》 2月14日報導，印度政府已對超過54個對印度國家安全和用戶隱私構成威脅的中國應用程序發布了禁令。據了解，印度電子和信息技術部禁止屬於騰訊、阿里巴巴等大型中國科技公司的應用，這些應用是印度在2020年已經禁止的中企應用的經重塑品牌或“轉世”的版本。

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據了解，印度電子和信息技術部還指示包括谷歌Playstore在內的頂級應用程序商店屏蔽這些應用程序。一位官員說：“這54個應用程序已經被阻止在印度通過PlayStore訪問。”

據《印度斯坦時報》報導，印度電子和信息技術部已收到來自內政部的請求，要求其根據《信息技術法》第69（A）條的緊急條款禁止這54個應用程序。本次被禁止的應用程序包括Beauty Camera、Sweet Selfie HD、Beauty Camera - Selfie Camera、Equalizer & Bass Booster、CamCard for SalesForce Ent、Isoland 2: Ashes of Time Lite、Viva Video Editor、Tencent Xriver、Onmyoji Chess、 Onmyoji Arena、AppLock 和 Dual Space Lite等等。

自2020年6月以來，印度政府從第一輪的約59個應用開始，總共禁止了約224個中國應用程序。印度政府在2020年6月29日禁止了59個中國應用程序，隨後在2020年8月10日禁止了47個相關/克隆應用程序。此後，118個中國應用程序在2020年9月1日被禁止，同年11月19日又有43個應用程序被禁止。

根據印度內政部分享的一份報告，最新一輪被宣布禁止的這些應用程序要麼是克隆版本，要麼具有隱私問題和安全威脅。報導提及，印度電子和信息技術部在一份聲明中稱：“這些收集的實時數據被濫用，並被傳送到位於敵對國家的服務器。這將使他們能夠彙編大量的個人數據，供那些敵視印度主權和完整的人挖掘、整理、分析和剖析，並用於危害國家安全的活動。”

該聲明稱：“此外，還有其他嚴重的問題，因為這些應用程序中的一些可以通過攝像頭/麥克風進行間諜和監視活動，訪問精細的位置（GPS），並進行惡意的網絡活動，類似於以前被封禁的應用程序。這些應用程序據稱從事損害國家主權和完整的活動，也對印度的國家安全和國防構成嚴重威脅。”

印度《經濟時報》的報導援引一位高級官員的話說，“許多來自騰訊和阿里巴巴所屬的應用程序，已經轉手以隱藏所有權。它們也被託管在香港或新加坡等地，但數據最終被送往中國目的地的服務器”。該官員稱：“即使是字節跳動擁有的TikTok和騰訊的微信等應用程序，也可以通過APK文件等其他方式下載，政府已經注意到了這一點。”

谷歌在一份聲明中說：“在收到根據《信息技術法》第69（A）條通過的臨時命令後，按照既定程序，我們已經通知了受影響的開發商，並暫時封鎖了對仍在印度Play Store上的應用程序的訪問。”騰訊和阿里巴巴沒有立即發表評論。

按應用安裝量計算，印度是迄今為止在該領域全球最大的市場。據分析公司 App Annie 的數據顯示，去年，各類應用程序在印度的下載量超過 250 億次。