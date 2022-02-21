日駐澳大使：在激光照射軍機事件上，東京支持澳大利亞

澳軍巡邏機本月17日被指遭到中國海軍艦艇激光照射，就澳洲政府要求中方對該事件進行解釋，日本駐澳大利亞大使山上信吾2月21日在參加智庫論壇活動時表示：“我很確定，在這個問題上，東京完全支持澳大利亞。”他稱，日本自衛隊的船隻也曾以類似的方式成為目標。

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山上信吾周一參加了由澳大利亞國際關係研究所（AIIA）舉辦的論壇活動，並就日澳雙邊關係和合作，以及印太等區域性和國際問題進行了發言。此前，澳大利亞政府稱，澳軍巡邏機本月17日遭到中國海軍艦艇激光照射。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在事發後要求中方對此進行解釋。

莫里森在21日的記者會上表示：“我們在周末看到，關於一艘中國海軍艦艇使用激光瞄準澳大利亞國防軍偵察機的報道。這是完全不可接受的。因此，我們要求對該艦上發生的行為進行調查。這很危險，很魯莽，而且對於一個先進的海軍來說，這是不專業的。因此，我們希望中國就這些問題提供一些答案，我們正在通過那些適當的渠道來實現這一目標。”

莫里森稱：“而且我們期望，不僅僅是澳大利亞，該地區的所有國家都要求對此作出答覆，因為這次是澳大利亞的偵察機。下一個是誰？因此，非常重要的是，中國要為在我們的專屬經濟區的這種魯莽行為作出解釋。他們完全有權利在那裡並通過這些水域旅行。就像澳大利亞船隻完全有權通過南中國海，以及英國人、美國人、日本人、法國人、德國人和加拿大人以及其他所有人在那裡航行一樣。但是，周末在那裡發生的事情是不對的，我們希望得到充分的解釋。”

據了解，山上信吾當天在墨爾本的活動中就該事件發言表示：“我非常確信，在這個問題上，東京完全支持澳大利亞。”他稱：“我認為任何參與過國防或國家安全問題的人都會很容易同意......這是一種挑釁（和）非常危險的行為。”他還補充說，中方還在東海有爭議的水域用激光瞄準了日本船隻。

山上信吾稱：“這是我們以前經歷過的經驗，我們的自衛隊船隻也曾被（中國）的激光瞄準過。”據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，不過，山上信吾也強調，雖然對挑釁做出“堅定”的反應很重要，但日本海上自衛隊也非常謹慎，不會“以情緒化的方式做出反應”。

山上信吾說，例如，如果中國海警船隻接近日本擁有主權聲索的爭議水域時，東京會謹慎的避免通過向同一地區派遣全副武裝的海軍艦艇來加劇緊張局勢。他稱：“這是我們以專業方式處理此事的方法，而不使事情升級。”

北京方面，中國外交部發言人汪文斌在出席21日的例行記者會時就相關問題表示：“經向中方有關部門了解核實，澳方發布的消息不屬實。”他稱：“中方艦船在公海海域正常航行符合相關國際法和國際實踐，完全正當合法。我們敦促澳方尊重中方艦船依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散布涉華虛假信息。”

此外，山上信吾在活動中就澳洲希望通過澳英美三方安全協議（AUKUS）獲得核動力潛艇表示，“我們對創建三方安全協議沒有任何擔憂，相反，我們強烈支持。”關於日澳貿易關係問題，他說：“我們互相幫助，我們一起增長。我們一起成為先進的經濟體。”

就俄羅斯進一步入侵烏克蘭的可能性對台灣海峽意味着什麼的提問，山上信吾稱：“我們應該謹慎地進行簡單的比較。但話雖如此，通過武力和恐嚇改變現狀是有共同之處的。”