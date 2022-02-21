法外長會見印度、印尼外長 印太地區部長級論壇周二在巴黎舉行

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月20日與來訪的印度外交部長蘇傑生(S. Jaishankar)和印度尼西亞外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）分別舉行了會談。包括上述兩國外長在內的30多國和歐盟及區域性組織代表，將參加22日在巴黎由目前擔任歐盟輪值主席國的法國主辦的“印太地區部長級論壇”首次會議。

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據法國外交部的聲明介紹，勒德里昂和蘇傑生在會談中重申了法印兩國對一個自由和開放的法治印太地區的共同願景。雙方就國際和地區問題交換了意見，包括為尊重烏克蘭的主權和領土完整而與俄羅斯進行的高要求的對話，以及為實施“伊朗核協議”而與伊朗進行的討論。

法方的聲明指，兩國外長“同意深化法印兩國在國防、民用核能、太空和安全領域的戰略夥伴關係和合作。他們通過了一份‘藍色經濟和海洋治理雙邊路線圖’，其中法國和印度承諾採取聯合行動，促進印太地區成為可持續增長、尊重國際法和保護海洋的地區。他們回顧了加強法國和印度之間人文交流的重要性。在這方面，勒德里昂先生回顧了到2025年在法國接待20000名印度學生的目標，並提議在印度建立一個 ‘印度-太平洋’校園，專註於衛生領域的培訓、研究和創新。”雙方還確立了在文化交流和2024年巴黎夏季奧運會的合作和支持項目。

印度外交部的聲明還指出，“在歐盟部長級論壇的背景下，兩國部長同意在2022年2月22日的歐盟論壇期間共同發起印度-法國 ‘印度-太平洋公園夥伴關係 ’的呼籲。該夥伴關係旨在通過在印太地區主要的公共和私人自然公園管理者之間收集和分享該地區現有的經驗和專業知識，建設印太地區在可持續管理保護區方面的能力。”印方的聲明稱，兩國外長“重申對多邊主義原則和基於規則的秩序的共同承諾，並同意在聯合國安全理事會就共同關心的問題進行協調。”

勒德里昂當天還與同樣來訪的印尼外長蕾特諾舉行了會談。雙方在會後的聲明中表示：“兩位部長對我們雙邊關係的強大活力表示歡迎，並回顧說，法國-印度尼西亞戰略夥伴關係的基礎是信任關係和對印太地區挑戰的共同看法，該地區是一個自由和開放的空間，基於有效的多邊主義和對法治的尊重，並且不贊成對抗性的邏輯。兩位部長強調了《法國印太戰略》與 《東盟印太展望》之間的許多契合點。”

法方的聲明提及，“兩位部長歡迎（法國和印尼）雙邊戰略夥伴關係的深化，印尼武裝部隊購買了42架‘陣風’戰鬥機，並在潛艇領域開展合作。兩個印太國家之間的這種親密關係反映在我們希望在我們的戰略夥伴關係框架內，在國防、海洋事務、生態轉型和健康領域加強該領域的合作。勒德里昂表示，‘法國支持印度尼西亞申辦新冠疫苗生產中心，這是世界衛生組織啟動的程序的一部分’。”在巴黎期間，蕾特諾並與法國國防部長帕利（Florence Parly）舉行了會談。

就即將於周二舉行的“印太地區部長級論壇”首次會議，法國外交部21日通過聲明表示，該論壇將是一個機會，“表明歐盟國家和印太國家之間存在的聯繫的力量，以及我們從現在開始深化這些聯繫的願望。其目的是提出一個基於多邊主義和法治的歐洲合作模式，將可持續性、開放性和互惠性原則付諸實踐。”

據悉，在論壇期間與會的各國外長和國際機構代表們將“首次共同思考可能具體體現和加強歐盟與印度-太平洋之間夥伴關係活力的倡議和項目。還將討論已經以這種方式參與印度洋和太平洋區域組織的法國海外領土（特別是留尼汪島、新喀里多尼亞、瓦利斯和富圖納以及法屬波利尼西亞）的作用。”

值得一提的是，論壇期間還將舉辦有關歐盟此前推出的連通性和基礎設施計畫“全球門戶”戰略（Global Gateway ）的部長級圓桌會議。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）也將受邀參會。