日本首相強烈譴責俄羅斯承認烏克蘭親俄地區獨立

資料圖片：日本首相岸田文雄。岸田文雄日本時間22日，就俄羅斯總統普京簽署了承認烏克蘭東部親俄派控制地區獨立的總統令表示了對俄羅斯強烈的譴責。

日本首相岸田文雄日本時間22日，就俄羅斯總統普京簽署了承認烏克蘭東部親俄派控制地區獨立的總統令表示了對俄羅斯強烈的譴責。

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岸田首相指出：俄羅斯批准獨立等一系列行為侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，對此我們不能認可，表示強烈的譴責。 今後，日方將高度關注事態發展，與包括G7在內的國際社會合作，協調製裁等應對措施。

對於包括派兵在內的俄方的決定，岸田認為“這一系列行為違反了國際法與旨在解決烏克蘭東部紛爭的《明斯克協議》。日本將密切關注局勢在未來的發展， 現在還無法對形勢的發展做出判斷，我們將繼續適當地作出回應。

在此之前，他聽取了國家安全保障局長秋葉剛男與外務省幹部的局勢彙報，磋商了今後的應對。

日本外相林芳正22日上午在記者會上表示，俄羅斯總統普京簽署總統令，批准烏克蘭東部由親俄派有效控制的兩個地區“獨立”，侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，違反了國際法。 我們絕對不會認同並表示譴責。

日本駐烏克蘭大使館22日再次要求當地日本人迅速撤離，表示“無法排除因俄羅斯單方面的決定，導致戰鬥激化及戰鬥地區擴大的可能性”。

日本防衛大臣岸信夫21日與波蘭防長布瓦什恰克就烏克蘭局勢進行了視頻會談。 波蘭是烏克蘭的鄰國，岸信夫請求在俄羅斯軍事進攻的情況下波蘭給予合作，以保護日本國民，布瓦什恰克表示將提供最大限度給予支持。