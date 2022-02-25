日本追加對俄一攬子制裁措施 美日艦艇沖繩再次舉行聯合訓練

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美日軍艦2月19日至22日在沖繩周邊實施了聯合訓練

日本首相岸田文雄2月25日就俄羅斯全面入侵烏克蘭示： “我們強烈要求俄羅斯即刻撤軍，遵守國際法。我們將與七國集團為首的國際社會密切合作，強化制裁措施。”此外，日本海上自衛隊24日宣布，宙斯盾艦“妙高”號和美國海軍核動力航母“亞伯拉罕·林肯”號19日至22日在沖繩周邊實施了聯合訓練。美海軍巡洋艦“莫比爾灣”號和驅逐艦“斯普魯恩斯”號也參加了訓練。

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據共同社周五報導，岸田文雄25日在首相官邸召開記者會，宣布針對俄羅斯軍隊進攻烏克蘭，發動凍結俄金融機構資產等3項新的經濟制裁措施。作為應對原油價格高漲的追加對策，宣布將大幅擴充和強化目前實施的緩衝措施，以抑制零售價飆升。他還強調，日本對北方四島領土問題的立場不變，就上述措施對領土談判的影響表示“現階段不便預判”。關於對原油價格高漲的追加對策，計畫最快下周出台。

日本表示，針對俄羅斯攻擊烏克蘭採取的制裁措施目標將包括三家中等規模的俄羅斯銀行，但不包括該國兩家最大的銀行，這兩家銀行周四遭美國制裁。日本官員表示，日本制裁措施所針對的三家俄羅斯銀行包括俄國家開發集團VEB、政府支持的專註於該國國防部門的工業通訊銀行(Promsvyazbank)以及Bank Rossiya。

日本表示，沒有制裁俄羅斯的兩家頂級銀行俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)，這兩家銀行都是美國的制裁目標。日方還指出，將制裁與烏克蘭襲擊有關的俄羅斯個人。與美國不同的是，日本不予透露將被制裁的人員姓名。

對俄制裁除金融領域外，日本採取的最新限制措施還包括通過凍結資產和停止發放簽證對俄個人及團體的制裁、對俄軍事相關團體的出口管制和基於國際協議的管制清單品種及半導體等通用商品的出口管制。

岸田文雄在記者會前召開的日本國家安全保障會議（NSC）上決定了制裁措施。他表示，此次措施能體現國際社會的強烈團結。岸田表態，與能源產業相關的新一輪制裁措施會根據今後的狀況妥善實施。

報導指，岸田文雄譴責進攻烏克蘭明顯違反國際法，決不容許。考慮到中國稱，“從我國的國家安全角度出發，也絕不能坐視不理”。岸田指出，這是影響包括亞洲在內的國際社會秩序的嚴重事態。他還強調，將與以七國集團（G7）為首的國際社會攜手合作，強烈要求俄羅斯立即撤軍和遵守國際法。

值得一提的是，日本海上自衛隊24日通過推特宣布，宙斯盾艦“妙高”號和美國海軍核動力航母“亞伯拉罕·林肯”號19日至22日在沖繩周邊實施了聯合訓練。美海軍巡洋艦“莫比爾灣”號和驅逐艦“斯普魯恩斯”號也參加了訓練。

報導指，日本海上自衛隊公布與包括“林肯”號等美軍艦艇實施的聯合訓練自1月中旬起已是第4次，訓練地點均為沖繩附近海域，目的在於加強日美威懾力和應對能力。考慮到台海緊張關係，日美多次開展聯合訓練凸顯出欲遏制中國的明確意圖。

據日本海上自衛隊透露，日方在4次訓練中每次都投入不同的艦艇，包括直升機護衛艦“日向”號和其他宙斯盾艦等。4次都進行了各種戰術訓練。