拜登指派5名美國兩黨前國安官員訪台 前參謀長聯席會議主席馬倫率團

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據路透社2月28日報導，在當今俄羅斯全面入侵烏克蘭之際，美國總統拜登將派出5名前國安官員訪台，訪團由前參謀長聯席會議主席、退役海軍上將馬倫（Michael Mullen）率領，預計3月1日下午抵達，期間將與台灣總統蔡英文、國防部長邱國正會晤。

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路透社援引一位不具名的拜登政府高級官員表示，訪團將由2007年至2011年間擔任美國參謀長聯席會議主席的馬倫率領，成員還包括曾在小布什總統任內擔任前副國家國安顧問的奧沙利文（Meghan O'Sullivan）、在奧巴馬總統任內擔任負責政策的前國防部副部長的弗盧努瓦(MicheleFlournoy)。

此外，曾擔任小布什總統任內美國國家安全委員會亞太事務高級主任的格林（Mike Green）和在奧巴馬總統任內擔任過相同職位的麥艾文(Evan Medeiros) ，也會一同訪台。報導指出，訪團一行5人預計1日下午抵達台灣，2日晚間離台，期間計畫與蔡英文、邱國正及其他台灣高層會晤。

作為退役的美國海軍上將，馬倫還曾擔任過海軍作戰部長、歐洲海軍司令及那不勒斯聯合部隊司令部總司令等職。2011年在參謀長聯席會議主席任上，馬倫曾親自策畫、組織和督導了美國海豹部隊擊斃本·拉登的“海神之矛”任務。

弗盧努瓦與現任美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）共同創辦華盛頓智庫“新美國安全中心”（CNAS），後來在2017年與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）創辦“WestExec Advisors”戰略顧問公司，與拜登政府領導階層關係密切，在拜登政府上台前一度被認為是出任美國國防部長的熱門人選。

報導稱，這位拜登政府高級政府官員在提到由馬倫率領的代表團時說：“這五個人的選擇發出了一個重要的信號，即美國兩黨對台灣及其民主的承諾，並表明拜登政府對台灣更廣泛的承諾仍然堅如磐石。”這位官員補充說，華盛頓將把“任何以和平手段以外的方式決定台灣未來的努力視為對西太平洋和平與安全的威脅。”

該官員稱：“美國將維持能力，抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動。”此外，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也將於3月2至5日訪台。