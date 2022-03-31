亲俄分离分子：在乌东控制范围领土大有斩获

（法新社莫斯科31日电） 乌克兰东部亲俄分离主义分子表示，他们已控制卢甘斯克州（Lugansk）几乎全境以及顿内茨克州（Donetsk）一半以上土地。俄罗斯目前将这些地方当做首要军事目标。

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法新社无法独立证实这些说法。

俄国在2月24日派军入侵乌克兰之前不久，已承认卢甘斯克及顿内茨克两地独立为人民共和国。

自行宣告独立的卢甘斯克共和国外交部今天在通讯软体Telegram表示：「截至2022年3月31日早上，卢甘斯克人民共和国已有90%以上领土获得解放。」

顿内茨克分离运动领导人普希林（Denis Pushilin）昨天告诉俄国塔斯社（TASS），当地「约有55%到60%」的土地已在俄国控制之下。

俄国在乌克兰展开所谓的「军事行动」之前，分离主义分子就已经控制了这两个地区分别约1/3区域。

俄军包围了顿内茨克州南部港市马立波（Mariupol），留在城内的居民急需粮食、饮用水和药物。

派遣数千部队到马立波参战的车臣强人总统卡狄罗夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram表示，俄方已控制这座具战略重要性港市的「90%到95%」范围。

© 2022 AFP