亲美友日呛北韩 南韩鹰派新总统尹锡悦外交受关注

（法新社首尔10日电） 南韩新任总统尹锡悦今天就职，这位政治新手因不畏权势、坚持调查前总统朴槿惠「闺密门」贪渎丑闻成为公众新星，但鹰派的尹锡悦亲美远中又扬言对北韩强硬，吹皱东亚一池春水。

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检察体系出身的尹锡悦竞选期间强调南韩要走亲美、日的路线，使世界第10大经济体的南韩可能一改过去细腻且着重与北韩和解的作法，对北韩立场恐转趋强硬。

但尹锡悦欠缺国会历练与经验，在国会仍由甫卸任总统文在寅所属的自由派「共同民主党」占多数的情况下，属于保守派的尹锡悦推出相关政策势必遭国会从严把关，施展手脚恐须费一番气力。

面对拥有核武的北韩，尹锡悦曾扬言在必要情况下先发制人攻击，但分析人士称这项说法极不切实际。

朝鲜领导人金正恩上月才表示，他将采取措施「尽可能以最快速度进一步增强国家的核子力量」。分析人士称这是针对尹锡悦鹰派立场的回应。

尹锡悦也曾表示，有意扩大美国终端高空防卫系统（THAAD）在南韩的部署，以吓阻北韩蠢动；然而外界认为，此举恐引南韩最大贸易伙伴的近邻中国新一轮经济报复。

美国俄亥俄州立大学（Ohio State University）政治学者具?璇（Minseon Ku，音译）告诉法新社，尹锡悦欠缺政治技巧的缺点恐影响至外交政策领域，尹锡悦阵营「看来不过是把美国共和党总统演说中的外交措辞复制、贴上」。

© 2022 AFP