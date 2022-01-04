人均感染率全球最高 赛普勒斯将加强防疫管制

（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚4日电） 赛普勒斯当局今天会商实施新的防疫管制措施，以遏止攀升的COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染率。赛国目前人均感染率全球最高。

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赛普勒斯总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）将会晤科学顾问讨论防疫措施，当中可能包括新学期延后开学，管制教堂聚会。按照希腊东正教的儒略历（Julian calendar），元月6日是重要节日主显节（Epiphany），这个位于地中海的岛国即将举办各项庆祝活动。

犹如其他欧洲国家，因传染力强的变异株Omicron导致确诊病例骤增，赛普勒斯遭逢疫情重创。

据法新社统计，过去7天，赛普勒斯的感染率创全球最高，每10万人中有2505人确诊，其次是丹麦的2117，接下来分别是爱尔兰的1946，希腊的1762与法国的1680。

赛普勒斯人口约百万，上周连续5天每日新增确诊病例创纪录，跨年当天更是高达5048例，3日略减至5024但与高点相差无几。

预料赛普勒斯当局将在明天宣布新的防疫措施，可能将针对夜店、娱乐场所及家庭聚会加强管制。

截至目前为止，赛国政府无意考量第4度全国封城，不过今天加强机场的入境管制，再度重创赛普勒斯仰赖观光业的经济。

凡是入境者必须出示离境前48小时以内的PCR筛检证明，并要求旅客抵达机场得自费做PCR检测。

此外，当局下令，各公司行号必须维持40%的人力居家远距上班，同时各场馆消费者只能就座不准跳舞。

接种疫苗者须出示24小时内的筛检阴性证明，才能进入夜店、室内场馆及参加婚宴，不过已注射加强剂者不受此限。

各医疗院所禁止探病，运动场馆原本可容纳75%的观众降至50%。

卫生部长哈吉潘特拉斯（Michalis Hadjipantelas）上周告诉记者，Omicron变异株是目前社区感染的主流病毒株，8成的确诊病例因感染Omicron。

自从去年疫情爆发全球大流行以来，赛普勒斯的确诊病例累计17万7721例及641死，死亡病例中包括3日的两死。

所有公共场所不论室内及室外，年满6岁强制戴口罩，注射两剂疫苗的员工必须每周筛检，并且禁止未接种疫苗者进入饭店、酒店、旅馆等场所及夜店。

© 2022 AFP