人均感染率全球第2高 爱沙尼亚总理验出阳性反应

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（法新社塔林15日电） 爱沙尼亚的2019冠状病毒疾病（COVID-19）人均感染率为全球第2高，总理卡拉斯（Kaja Kallas）今天说，她也验出阳性反应。

爱沙尼亚面临病床与医护人员短缺问题，由于医疗保健系统不堪负荷，政府上周宣布部分地区封城。

卡拉斯在推特表示：「今晚我验出对COVID-19呈阳性反应。我将持续待在家中，直到康复为止。」

她又说：「幸运的是，电子爱沙尼亚（e-Estonia）可让我在线上持续履行政府机关的所有任务。请大家保持健康！」

爱沙尼亚政府发布的另一则声明提到：「卡拉斯轻微发烧，但没有其他症状，大致觉得状况不错。」

43岁的卡拉斯稍早在与确诊者密切接触后，自我隔离了10天。她是在隔离期间快结束时的11日接受采检，但检验结果都是阴性。

法新社根据官方数据所做的统计显示，过去14天来，爱沙尼亚目前每10万人有1448人确诊，感染率为继捷克之后全球第2高。

爱沙尼亚人口130万，染疫死亡率为全球数一数二高。医疗保健系统现在处在第2阶段的紧急状态，准备进入最高的第3阶段，让病床与医护人员短缺的医院减少非紧急治疗。

© 2021 AFP