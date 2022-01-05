人权团体遭解散 史家：克宫控制现在还想控制过去

（法新社莫斯科5日电） 批评家与历史学家今天表示，俄罗斯解散知名人权团体「纪念」（Memorial），是克里姆林宫不只想控制俄国的现在、也意图控制俄国过去的最佳明证。

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俄罗斯最高法院上周以违反争议性「外国代理人」（foreign agents）相关法规，下令关闭「纪念」的核心架构「纪念国际」（Memorial International）。 此举可谓过去1年俄国当局史无前例大动作扫荡反对派的缩影；过去1年中，头号批评者纳瓦尼（Alexei Navalny）与其支持者皆被捕入狱，独立媒体也被迫关门。 「纪念」不只是人权团体，自1989年成立以来，它还持续记录史达林时代整肃事件，与试图美化苏联时期的总统蒲亭（Vladimir Putin）立场捍格。

如今「纪念」已成为过去，历史学家害怕话语权就此由偏爱不同历史版本的人掌控，例如有通天本领的安全单位。

历史学家索科洛夫（Nikita Sokolov）表示：「他们正设法创造单一论述，他们自己的版本。」

「『纪念』承载的是另一版本的人民记忆。」

这个团体庞大的档案库记录史达林时期的受害者苦难，1930年代俄国几乎每户受害人家都有收录。

但在这场高度受瞩目的终审中，检方指控「纪念」诋毁苏联时期的记忆。

法官贾菲亚罗夫（Alexei Zhafyarov ）在裁决时表示：「身为胜利者的后裔，我们为何该感到羞耻后悔，而不是对光荣的过去自豪？」

俄国年轻一代在掌权20年的蒲亭时代长大，学校历史课本对史达林时期的罪行轻描淡写，当局灌输这种观念更加变本加厉。 政治专家马卡金（Alexei Makarkin）表示：「在这个『精简版』的苏联历史中，国家清白无罪。」 在克宫版的历史中，史达林被描绘为第二次世界大战的胜利者，而非将数以百万计俄国公民枪毙或送往劳改营的独裁者。

© 2022 AFP