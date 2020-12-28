人权团体：COVID-19疫情冲击公民自由

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（法新社巴黎28日电） 人权团体表示，各国政府采取对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的措施，已使全球公民自由受限；专制政权有时难以牢牢掌控快速变迁的社会，也试图运用防疫限制来巩固控制。

各国当局已纷纷禁止示威、延后选举，甚至加强压迫活跃人士。未来就算疫情结束，仍能感受到这场公卫紧急事件带来的政治冲击。

在西非的几内亚，政府以抗疫为由禁止所有示威，直至进一步通知为止。中欧的匈牙利将维持紧急状态至明年2月。

奈及利亚当局镇压反对限制措施的抗议，造成数人身亡。玻利维亚把大选延后数个月。在法国两度实施、总计超过3个月的封城期间，民众得填写表格才能踏出家门。

根据总部设在瑞典的国际民主及选举协助研究所（IDEA），61%的国家曾在11月底前，实施「从民主、人权角度看来令人忧心的」防疫措施。

国际民主及选举协助研究所在报告中表示：「这些（措施）违反民主标准，因为它们跟卫生危机相比，不是不成比例、违法、无限期，就是没有必要。」

报告指出，尽管这类令人担忧的局势发展在民主国家较不常见，「仍旧相当普遍」。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）也曾警告，虽然有很多政府采取合理的暂时性防疫措施，「也存在一些令人极其忧心的案例，意即政府似乎利用2019冠状病毒疾病，来掩护侵犯人权的行径」。

总部位于法国巴黎的无国界记者组织（Reporters Without Borders）针对2020年提出的报告则写道，抗疫紧急措施「明显造成新闻与资讯被封锁」，并导致记者被拘留，有时更遭到监禁。

根据美国非政府组织（NGO）「自由之家」（Freedom House），自疫情开始以来，「已有80个国家的民主人权状况恶化」。

© 2020 AFP