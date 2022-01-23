人权组织：IS猛攻叙利亚监狱 冲突造成逾120人丧生

（法新社叙利亚哈塞克23日电） 叙利亚人权组织今天表示，伊斯兰国（IS）20日攻击叙国境内关押同伙圣战士的1座监狱，并与库德族部队爆发激战，目前已有至少120人丧生。专家认为，这起攻击显示IS企图重整旗鼓。

广告 继续浏览后续

100多名IS战士于20日晚间开始对叙国东北部哈塞克市（Hasakeh）库德族看守的格韦兰（Ghwayran）监狱发动猛攻。这是IS「哈里发国」（caliphate）近3年前在叙国境内遭击溃以来，规模最大的攻击行动；该座监狱则是叙国境内关押最多IS成员的设施。

伊斯兰国22日透过旗下宣传机构阿玛克通讯社（Amaq）发布声明称，他们率先发动2起自杀炸弹攻击，随后接管监狱内的1间武器储藏室，并释放数百名IS圣战分子。

阿玛克通讯社还发布一段影片，显示手举IS黑色旗帜的战士向监狱发动攻势，并包围一群狱警。

总部位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）证实，IS已释放监狱内关押的部分圣战分子，并劫走存放在狱中的武器。

人权了望台组织指出，自双方开始交战后，监狱内外的暴力事件导致「至少77名IS成员和39名库德族士兵遇害，其中包括内部安全部队、狱警和反恐部队成员。另有7名平民在战斗过程中丧生」。

该组织说，自22日晚间至23日，IS与库德族部队战况益趋激烈，「库德族部队正努力夺回监狱的控制权，并消灭部署在周边地区的IS战士」。

冲突发生迄今，库德族部队已成功逮回100多名试图趁乱逃狱的IS囚犯，但目前仍有多人在逃。

© 2022 AFP