人权观察吁联合国施压马利调查军人涉就地处决案件

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由美国、法国和尼日驻联合国大使领导的安全理事会代表团今天来访，希望在2天的会谈中，推动军方率领的过渡政府让9个月来历经两次政变的马利回归民主体制。

国际社会已施压要求政变领袖遵照西非经济共同体（ECOWAS）设下的期限，于明年2月27日之前举行总统大选。但马利当局公开表明他们可能会错过这个期限。

人权观察昨晚发布声明说，联合国代表团应利用这次出访，施压马利当局「调查一连串疑似由政府安全部队执行的就地处决、强迫失踪和隔离拘禁作为」。

人权观察表示，9月以来，至少有14名遭安全部队拘留的人失踪或至今仍遭到隔离拘禁。

这个组织说，有3人于这个月稍早遭军方逮捕后疑似遭到处决，遗体已在军营附近被人发现。

人权观察沙赫尔（Sahel）地区主任杜夫卡（Corine Dufka）在声明中说：「马利军人涉及连串暴行，过渡政府不该坐视不管。」

马利军方本月稍早曾说，军方已经调查网路上刊载的这些据称为刑求和受害者遗体的照片，涉入者已经受到惩处，并「交由宪兵处置」。但军方否认是就地处决的共犯。

根据官方行程，联合国这支包含中国、印度、俄罗斯代表的15人代表团，将会见马利有关当局、公民社会团体、以及多个签署2015年和平协议的武装团体。

但即便有和平协议，马利这个有多达至少20个不同种族的贫穷非洲内陆国 ，仍频受圣战士和族群互斗蹂躏，并于2020年8月和今年5月两度发生政变。

© 2021 AFP