人权观察：北京企图藉冬奥洗白 各国应加入抵制

（法新社日内瓦12日电） 人权组织「人权观察」今天警告，北京当局正利用即将开幕的冬季奥运进行「体育洗白」，意图粉饰「令人发指」的人权纪录，各国应加入外交抵制行动。

广告 继续浏览后续

美国、英国、澳洲、加拿大都已宣布抵制2月4日开幕的北京冬奥，这些国家认为中国大规模侵害人权，包括在新疆对付维吾尔少数族裔。

人权观察（Human Rights Watch）执行主任罗思（Kenneth Roth）表示，其他国家也应避免派高官出席北京冬奥，以助凸显中国在新疆的「大规模暴行」及中国压迫香港基本自由等情事。

罗思在人权观察发布年度报告前夕告诉法新社：「中国当局正试图利用北京冬奥洗白，或说藉由体育洗白其令人发指的压迫行为。」

他说，人权观察并非呼吁运动员抵制冬奥，但各个国家不能「假装一切如常」。

他说：「最低程度，国际社会应加入抵制冬奥的外交行动。」

罗思还表示，除了外交，各企业也应该负起道德责任。他抨击电动车公司特斯拉（Tesla）近期在新疆设立经销据点，是对迫害「置若罔闻」，「每间公司都该尽力避免支持或合法化中国当局的迫害」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2022 AFP