人权观察：巴勒斯坦团体炮击以色列 构成战争罪

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（法新社耶路萨冷12日电） 国际非政府组织人权观察（Human Rights Watch）今天表示，今年5月，加萨走廊与周边地区爆发激战，巴勒斯坦武装团体对以色列数座城市发动火箭和迫击炮攻击，构成战争罪。

总部位于纽约的人权观察分析从加萨走廊发动的攻击。这些攻击造成12名以色列平民死亡，数十人受伤。

人权观察表示，误射或没有射抵目标的火箭，也造成「加萨走廊人数不明的巴勒斯坦人」死亡或受伤，至少有7名巴勒斯坦平民身亡。

在11天冲突中，巴勒斯坦武装团体在加萨走廊朝以色列发射4000多枚火箭，以色列发动空袭加萨反击。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）昨天谴责巴勒斯坦武装团体利用，或可能利用了在加萨走廊的学校地下隧道，让学生和教职员「身陷险境」。

人权观察先前指控以色列「在附近没有发现明显的军事目标」的情况下，对加萨走廊发动连番致命空袭，导致数十名平民身亡，触犯战争罪。这场冲突在5月21日以双方停火告终。

人权观察在今天发布的报告中，援引巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）和其他武装团体的声明。声明表示，他们对特拉维夫（Tel Aviv）和其他以色列城市发射一连串火箭。

人权观察表示：「根据国际人道法或战争法，交战各方只能攻击军事目标。对平民居住的地区发射这样的火箭触犯了战争罪。」

© 2021 AFP