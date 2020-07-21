法国财经部长勒梅尔：维吾尔人处境令人愤慨，无法接受

法国经济、财政与复苏部长勒梅尔（Bruno Le Maire）7月21日在接受法国新闻电台（Franceinfo）专访时当被问及中国当局对新疆维吾尔少数民族的大规模强制性拘押时表示，“这是一个令人愤慨和无法被接受的作法”。他续称，“我们对此予以严正谴责”。

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近日，法国各大主流媒体对中国新疆维吾尔人等穆斯林少数民族被指遭到的人权迫害行为进行了多方位的报道。《解放报》周二头版还以“对维吾尔人的种族屠杀正在进行”为题，大版篇幅刊登了该报记者徳芳努等（Laurence Defranoux）获得的遭遇强迫绝育手术的维吾尔妇女的证词。

针对维吾尔人在新疆被指受到的大规模法外拘押遭遇，勒梅尔回应指，“首先，这是一个令人愤慨和无法被接受的作法”。他说，“我们对此予以严正谴责，中国官方也知道法国就这一问题所持有的态度。”勒梅尔称，“我想说，很简单这是一种无法被接受，令人愤慨的作法，其应当成为我们与中国官方讨论事务的一部分。”

就新疆维吾尔等少数民族所遭受的人权迫害问题，美英等国领导人已相继发言表示反对，并加以谴责。美国还陆续向有关的中国官员和实体采取了制裁措施。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）19日在接受英国广播公司一台（BBC One）采访时指出，中国新疆维吾尔少数民族的人权很明显的遭到严重侵害。

勒梅尔则在采访中重申，法国不会禁止华为在法投资5G，但也会注意保护国家安全等敏感领域。他在谈到法国与欧盟和中国关系时还表示，“就多个问题进行了立场坚定的对话”。他指出，同时也要发展相互的经济和金融联系，他并不认为这两者是相互矛盾的。他介绍称，法国在畜牧业和金融业取得了对中国市场更多的进入权。

另自北京方面消息，勒梅尔当天还与中国副总理胡春华共同主持了第七次中法高级别经济财金对话。官媒新华社报道称，本次对话以视频方式举行。双方围绕“深化中法经济财金合作，共同应对新冠肺炎疫情影响”主题，就应对疫情的国际和多边合作，深化中法重点领域和大项目合作等议题进行了深入交流，达成了42项合作成果。