《我有一个梦想》57年后 林肯纪念堂前呼吁族裔平等声浪高涨

美国数万名民众周五（8月28日）在华盛顿特区聚集，他们在林肯纪念堂前呼吁族裔平等与司法改革。此次大游行正值人权运动领袖马丁·路德·金发表著名演讲《我有一个梦想》57周年之际，抗议者却表示，当下美国如同处在一场“噩梦”之中。

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本台法语组报道称，这次自疫情暴发以来华盛顿最大规模的大游行是在老一代民权领袖、美国非裔浸信会牧师阿尔·沙普顿的号召下举行的。游行主题为“把你的膝盖从我们脖子上挪开”，抗议近期警察暴力执法多起恶性事件。沙普顿在林肯纪念堂演讲时呼吁：“我们需要就种族主义问题展开对话！”

继弗洛伊德事件，8月23日，威斯康星州基诺沙市29岁的非裔男子雅各布布·布雷克(Jacob Blake)被警察从背后连续枪击，再次点燃了美国民众的怒火。

报道说，当天的游行集会上，黑人领袖马丁·路德·金的儿子马丁三世也发表了讲话。他说，美国人民如今正处在一个“破碎”的社会中，虽然当天正值马丁·路德·金《我有一个梦想》演说发表纪念日，但美国当下实际正处在一场“噩梦”之中，“如今，民主正被膝盖锁住了咽喉”。

示威活动邀请了诸多受害者家庭参加，参与游行的民众表示，美国当下的歧视与不公现象必须被“公之于众”，为了下一代能够安全生活，美国“必须作出改变”。

据悉，白宫在华盛顿大游行前已提高警戒，再次加装安全围栏。此前6月初全美爆发抗议活动之初，白宫也曾提前安装防护围栏。

此外，为了声援布雷克，NBA多个球队8月27日宣布罢赛。截至目前，已经有多位美国体育明星公开谴责美国种族歧视和暴力执法。

面对有NBA球队以这样的高调方式唤起人们对民权运动和社会不公的关注，前白宫立法事务主管、现副总统彭斯的办公室主任马克·肖特告诉媒体说，白宫方面不会对这样的事件有任何官方评论。

另据美国之音今天报道称，NBA在球员们与联盟达成协议后，定于星期六恢复比赛。协议将包括增加美国总统选举的投票便利性。

在达成协议之前，布雷克事件激起了由球员为主导的抗议。从星期三开始，因球员抗议他们所认为的警察暴力和黑人遇到不公正，NBA球赛被推迟。