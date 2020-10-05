法论功是邪教？法国信徒如何看？

Hélène已经修炼了二十多年的法论功，作为中国文化的爱好者，她用流利的汉语解释了为何修炼法论功以及她对中国当局的看法。

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Hélène： 我特别喜欢中国文化，特别是中国的传统文化，对佛教，道教，孔子等等都特别感兴趣，之所以会认识法论功，就是因为我喜欢和中国人在一起，一起吃饭，一起聊天等等。中国文化是世界上最丰富，最高深的文化。是别的文化无法相提并论的。一开始就是因为喜欢中国文化才开始修炼法论功，现在我与一个中国人结了婚，我的孩子都在学习书法等传统。我今天已经修炼法论功二十一年了，这对我的身体健康很有帮助，真善忍在日常生活中也十分有用，可以解决许多生活中的烦恼。

法广： 您一定知道法论功在中国被定性为是邪教，是被禁止的宗教，他的信徒也在中国国内遭到迫害。您怎么看？

Hélène：当初我在加拿大开始修炼法论功的时候我的朋友就告诉我说法论功是邪教，中国政府不许修炼。我当时的感觉是如果是被共产党迫害的，那就一定是好的。一定是好东西。那我就更应该去修炼。共产党说法论功是邪教，那我就更加想练法论功，因为我知道，共产党迫害了那么多无辜的人，那些可怜的农民，我觉得中国人实在是太苦了。在中国不仅是法论功学员被迫害，许多不练法论功的人也照样被迫害，因为，中国共产党就是邪恶，我特别为中国人难过，因为我特别喜欢中国人，我不喜欢他们受到这么残酷的迫害，虽然我对中国对中国文化还不是特别的了解，但是，我真的十分喜欢中国人，我喜欢这些迫害会停止。而且共产党说我们法论功是邪教，这些都是谎言！