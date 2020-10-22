加众院人权委员会指责中国当局在新疆施行“种族灭绝” 敦促制裁

加拿大国会众议院国际人权小组委员会10月21日将中国当局对新疆维吾尔人的迫害定性为“种族灭绝”，该委员会并敦促加国政府对所有负有责任的中方官员实施《马格尼茨基法》式de制裁。

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加国会众议院国际人权小组委员会通过声明指，在新疆自治区约有100万维吾尔等穆斯林少数民族被关押在与“集中营”同等的营地中，并遭受虐待。这一由该国执政的加拿大自由党议员占多数的跨党派小组委员会还在声明中写道，“小组委员会明确谴责中国政府对新疆维吾尔族和其他土耳其穆斯林地迫害。”声明称，“根据小组委员会在2018年和2020年举行的听证会上提出的证据，小组委员会被说服中国共产党的行动构成了《防止及惩治灭绝种族罪公约》所规定的种族灭绝。”

据悉，该小组委员会在声明中，将中方口中的“再教育营”称为“集中营”，并敦促加拿大政府不仅应谴责中国政府在新疆的行动，而且应承认这是“种族灭绝”，并与盟国一道帮助国际观察员获得前往新疆进行独立调查的通行证。在前，该小组委员会对新疆进行了一项调查研究。声明还要求加拿大政府向“所有负责对维吾尔人和其他土耳其穆斯林犯下严重侵犯人权行为的中国官员”实施《马格尼茨基法》式制裁。声明强调，“小组委员会谨此澄清，此声明中的谴责对象是针对中国共产党所代表的中国政府，而不是针对小组委员会全心全意支持的中国人民，并希望有一天他们能像世界上许多其他人一样共享和平、自由和安全”。

加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）随后发表声明对该小组委员会的工作表示gan'xie，但并未指出渥太华是否会对相关的中国官员实施制裁。商鹏飞称，“我们对在新疆侵犯人权令人不安的报道深感不安，并一直公开呼吁中国政府结束对维吾尔族的镇压。”他续指，“加拿大非常重视种族灭绝的指控。我们将继续与盟国密切合作，推动通过一个国际独立机构对这些指控进行调查，并促使公正的专家进入该地区，以便他们能够在第一时间了解当地情况并发回报告。”北京方面，中国外交部发言人赵立坚22日在例行记者会上回应称，“我们强烈敦促加方摒弃意识形态偏见，停止利用涉疆问题干涉中国内政，谨言慎行，避免对中加关系造成进一步损害。”