加外长重申严重关切新疆维吾尔人遭遇 加代表要求联合国调查

加拿大外交部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）11月16日重申，加拿大对中国在新疆迫害穆斯林维吾尔人的行为表示严重关切，但他没有像加拿大常驻联合国代表李博（Bob Rae)那样称其为“种族灭绝”。

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商鹏飞星期一在渥太华参加内阁会议后对记者说，加拿大对北京对待少数民族的态度 “严重关切”，并指出加方过去有关这一问题的公开声明。他说，“我已经私下和公开向中国外长提出了这个问题，我将继续这样做。”上个月，加拿大国会众议院国际人权小组委员会在一份报告中得出结论说，中国当局对维吾尔人的待遇是“种族灭绝”。北京则拒绝接受该报告，认为其毫无根据。商鹏飞周一在发言中没有提到那份报告内容。

李博15日告诉加拿大广播公司（CBC）指，他已经要求联合国人权理事会调查中国在新疆对待维吾尔人的情况。他说，需要进行调查，以收集证据，并证实他认为“中方的所作所为有一些方面符合《防止及惩治灭绝种族罪公约》中有关种族灭绝的定义”。对此，中国外交部发言人赵立坚在周一的记者会上回应称，“我来之前查了有关的数字。2019年加拿大人口增长率是1.42%，而且绝大多数增长的人口来自外来移民。”他说，“我可以给你几个数字。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万上升至1272万，增加255万，增幅为25%，大约是全疆人口增幅14%的两倍，也明显高于汉族人口的增幅2%，达汉族人口增幅的12.5倍，更是加拿大人口增幅的约18倍。”

赵立坚说，“我想试问这位加拿大大使，如果他非要找出谁最符合种族灭绝的定义，恐怕受迫害的不是维吾尔族，而是加拿大人民吧？从我刚才列举的数字和我反问你的问题，大家可以看出，这位大使的话是多么荒谬可笑。我也建议这位大使，在刷存在感的同时，是不是事先要做好家庭作业，以免贻笑大方。”当被记者问及赵的发言时，商鹏飞仅表示，维护人权是加拿大外交政策的一个关键部分。

商鹏飞说，“我们会站出来，只要我们觉得合适，我们就会说出来”。“在新疆问题上我们已经这样做了，最近在香港问题上我们也这样做了，我们将继续这样做。”他说，“我想加拿大人期望加拿大为人民、为自由、为自由、为民主、为尊重人权而发声和站出来。”加拿大是上个月联合批评北京对待维吾尔人待遇的39个联合国成员国之一。这些国家还要求中方允许国际独立调查人员访问新疆，亲眼看看那里的情况。